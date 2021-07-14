انت الان تتابع تفاصيل خبر بورصة الدواجن اليوم.. تغيرات جديدة في أسعار الدواجن والكتاكيت الأربعاء 14 يوليو والان نترككم مع بالتفاصيل

محمد سياف - ابو ظبي - شهدت أسعار بورصة الدواجن اليوم الأربعاء الموافق 14 يوليو الجاري، حالة من التغيرات الطفيفة في سعر الفراخ اليوم وأسعار الكتاكيت البيضاء شركات، مع ثبات أسعار البيض، وسط توقعات من العاملين بمجال الدواجن بوجود انخفاض في أسعار الدواجن خلال الأيام القليلة قبيل عيد الأضحى المبارك، لانخفاض الطلب عليها.

أسعار بورصة الدواجن اليوم الأربعاء

وتأتي توقعات انخفاض أسعار الفراخ، نتيجة إقدام ملايين المصريين على الأضاحي، وخلال أيام العيد تكثر اللحوم عند جميع المصريين المضحين وغير المضحين، لأن الأضحية تقسم إلى ثلاثة أثلاث، ثلث للفقراء وآخر للأصحاب والأحباب، وثالث للمضحي، بل ويقوم البعض بتوزيعها كاملة، ومن هنا تكتظ ثلاجات المصريين باللحم الأحمر.

وحول سعر بورصة الدواجن اليوم الأربعاء 14 يوليو فقد جاءت وفق الأسعار التالية:

سعر الفراخ اليوم الأربعاء في البورصة

سعرالفراخ البيضاء اليوم الأربعاء سجل 27 جنيه، و26 جنيه في بعض البورصات والشركات العاملة بالسوق.

سعر الفراخ الساسو اليوم سجلت متوسط 41 جنيه.

سعر الفراخ الأمهات سجل الكيلو بها اليوم 20 جنيه.

سعر الكتكوت الأبيض شركات الأربعاء 14 يوليو

شركة العناني 8 جنيه. شركة الوادي 7.25 جنيه. شركة المصرية الهولندية 4 جنيه. شركة القاهرة للدواجن 7.75 جنيه. شركة المراعي 4 جنيه. شركة الوطنية 7.75 جنيه. شركة نيوهوب إيجيبت 4 جنيه.

أسعار البيض اليوم الأربعاء 14 يوليو

البيض الأبيض 40.5 جنيه.

البيض الأحمر 43.5 جنيه.

البيض البلدي 45 جنيه.

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