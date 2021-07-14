فيديو- وزير الأوقاف يتحدث عن اسم مصر فى اللغة والقرآن

جدة - نرمين السيد - وأضاف مختار جمعة، فى فيديو عبر قناته الرسمية على موقع يوتيوب، أن مصر إذا عُرفت، مُنعت من الصرف وأصبحت علمًا، ما يميز مصر عن أى بلد آخر.

وتحدث جمعة، عن ذكر مصر فى القرآن الكريم، وكيف أن الله قال: «ادخلوا مصر إن شاء الله آمنين»، واختتم الفيديو بالدعاء لمصر بالسلام والرخاء والأمان.