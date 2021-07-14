/640524/استقرار-فى-اسعار-الخضروات-والفاكهة-اليوم

يرصدموقع دوت الخليج الإخباري أسعار الخضروات والفاكهة خلال تعاملات اليوم الخميس، في سوق الجملة، ويضاف إلى السعر بين 1 إلى 2 جنيه في أسواق التجزئة، وذلك لاهتمام القراء بالتعرف على اسعار الخضروات والفاكهة بشكل يومي.

اسعار الخضروات الطماطم بين 1.50 جنيه و2.70 جنيهات. البطاطس بين 3 جنيه و5.50 جنيهات. البصل بين 1.50 جنيهات و3 جنيهات. الكوسة بين 1.5 جنيه و4 جنيهات. الفاصوليا بين 5 جنيه و10 جنيهات. الباذنجان البلدي بين 1.50 جنيه و4 جنيهات. الفلفل الرومي البلدي بين 2 جنيه و4 جنيهات. الفلفل الحامي البلدي بين 2 جنيه و3.50 جنيهات. الملوخية بين 2 جنيه و4 جنيهات. الخيار البلدي بين 3 و4.50 جنيهات. أسعار الفاكهة الليمون البلدي بين 6 جنيه و13 جنيهات. التفاح المصري 10 و17 جنيهات. المانجو العويس 15 و30 جنيهًا. المانجو الزبدية 10 و17 جنيهًا. العنب البناتي الأصفر 6 و9 جنيهات. العنب البناتي الأحمر 6 و9 جنيهات.

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