موسيماني يحذر محمود كهربا من«السويشيال ميديا» قبل نهائي إفريقيا بين الأهلي وكايزر تشيفز

/640527/موسيماني-يحذر-محمود-كهربا-منالسويشيال-ميديا-قبل-نهائي-إفريقيا-بين-الأهلي-وكايزر-تشيفز

طالب بيتسو موسيماني المدير الفني للأهلي ، محمود عبد المنعم كهربا لاعب الفريق بإستغلال الفرصة التى سيحصل عليها الفترة المقبلة والتى بدأت مؤخراً بمنحه فرصة المشاركة لعدة دقائق في أكثر من مباراة خاضها الفريق مؤخراً .

ويرصد دوت الخليج التفاصيل:

وتحدث موسيماني مع كهربا عن ضرورة إستغلال هذه الفرص والتركيز في الملعب لأن الأمر لن يتحمل مزيداً من إهدار الفرص والظهور بشكل سيئ.

وأكد المدير الفني للاعب الفريق أن عليه التركيز في الملعب وعدم التفكير في "السويشيال ميديا" لأن مستواه تأثر سلباً وكثيراً بهذه الأمور الخارجة عن المباريات، ويأمل المدير الفني في تحفيز كهربا بالشكل المناسب حتى يقدم اللاعب كل ما لديه من جهود بشكل يعود على الفريق في النهاية.

ووصلت بعثة الأول لكرة القدم بالنادي الأهلى، إلى المغرب مساء أمس الثلاثاء استعدادا لخوض مباراة كايزر تشيفز مساء السبت المقبل في نهائي دوري أبطال أفريقيا بملعب محمد الخامس بالمغرب.

وضمت قائمة الفريق 28 لاعبا فى رحلة المغرب وهم:

وجاءت قائمة الفريق كالأتي:

في حراسة المرمي:محمد الشناوي-علي لطقي-مصطفي شوبير

خط الدفاع:علي معلول-بدر بانون-أيمن أشرف-ياسر إبراهيم-محمد هاني-محمود وحيد-سعد سمير-محمود متولي.

خط السوسط:عمرو السولية-حمدي فتحي-أليو ديانج-أكرم توفيق -مجدي أفشة-كريم ندفيد-محمود وحيد-وليد سليمان.

خط الهجوم:محمد شريف-صلاح محسن- بواليا-محمود كهربا-حسين الشحات-طاهر محمد طاهر-مروان محسن-أجاي.

أعلن الاتحاد الأفريقى لكرة القدم "كاف" حكم مباراة نهائى دورى أبطال أفريقيا، والذى يجمع الأهلى وكايزر تشيفز الجنوب أفريقى، والتى تقام بملعب محمد الخامس بالمغرب، والتى يديرها البوروندى ندابيها وينيمانا .

وحقق النادي الأهلي فوزا هاما على حساب مصر المقاصة بثلاثية مقابل هدف وحيد في المباراة التي أقيمت بين الفريقين على ملعب السويس الجديد ضمن المواجهات المؤجلة من الجولة الثامنة عشر.

ورفع الأهلي رصيده للنقطة 51 من 23 مباراة خاضها المارد الأحمر ، حقق الفوز في 15 مواجهة ، وتعادل في 6 مباريات بينما كانت الخسارة حاضرة للفريق الأحمر في مواجهتين فقط أمام سموحة وغزل المحلة.

وحقق النادي الأهلي فوزا هاما على حساب مصر المقاصة بثلاثية مقابل هدف وحيد في المباراة التي أقيمت بين الفريقين على ملعب السويس الجديد ضمن المواجهات المؤجلة من الجولة الثامنة عشر.

ورفع الأهلي رصيده للنقطة 51 من 23 مباراة خاضها المارد الأحمر ، حقق الفوز في 15 مواجهة ، وتعادل في 6 مباريات بينما كانت الخسارة حاضرة للفريق الأحمر في مواجهتين فقط أمام سموحة وغزل المحلة.