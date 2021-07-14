/640528/كيف-يتخطى-الأهلي-عقبة--كايزر-تشيفز-في-نهائي-دوري-أبطال-أفريقيا

يخوض الأهلي أول مران اليوم في المغرب تمهيداً لخوض مباراة كايزر تشيفز الجنوب أفريقي المقرر لها السبت المقبل في نهائي دوري أبطال أفريقيا بإستاد محمد الخامس بالعاصمة المغربية الدار البيضاء.

ويرصد دوت الخليج التفاصيل:

ويتدرب الأهلي في الثامنة مساءً بتوقيت المغرب ، التاسعة بتوقيت القاهرة، ووصلت بعثة الأهلي المغرب مساء أمس على متن طائرة خاصة لخوض النهائي الأفريقي المرتقب الذي يأمل الأهلي في الفوز به من أجل حصد النجمة الأفريقية العاشرة.

ويساعد ملعب مركب محمد الخامس الفرق التي تعتمد بشكل أكبر على الأساليب الدفاعية نظرا لكون مساحته ليست كبيرة.

وسبق أن عانى الأهلي على هذا الملعب عندما واجه الوداد البيضاوي المغربي في إياب نهائي نسخة عام 2017 في مركب "محمد الخامس"، وحينها اعتمد الحسين عموتة المدير الفني للفريق المغربي على الأسلوب الدفاعي البحت وتمكن من التسجيل من هجمة مرتدة عن طريق وليد الكرتي في الوقت الذي أغلق فيه الفريق المغربي كافة المنافذ على المارد الأحمر.

لكي يتجنب موسيماني المدير الفني للفريق الأحمر هذه العقبة، ينبغي ضرورة تسجيل هدف مبكر يسهل من المباراة ويجعل الفريق الجنوب أفريقي يخرج من مناطقه الدفاعية وترك سلاح الدفاع القوي الذي كان سيزيد ن صعوبة مهمة الأهلي.

وبالإضافة إلى تسجيل هدف مبكر، فإن موسيماني عليه أيضا تغيير طريقة اللعب والدفع بثنائي هجومي مثلما فعل في الشوط الثاني من مباراة المقاولون العرب عقب دفعه بالزامبي والتر بواليا بجوار محمد شريف.

كما يوجد سلاح آخر على موسيماني استخدامه وهو سلاح التسديد في حال الفشل في اختراق دفاعات الفريق الجنوب أفريقي وذلك من أجل ضرب التكتلات الدفاعية.

وضمت قائمة الفريق 28 لاعبا فى رحلة المغرب وهم:

وجاءت قائمة الفريق كالأتي:

في حراسة المرمي:محمد الشناوي-علي لطقي-مصطفي شوبير

خط الدفاع:علي معلول-بدر بانون-أيمن أشرف-ياسر إبراهيم-محمد هاني-محمود وحيد-سعد سمير-محمود متولي.

خط السوسط:عمرو السولية-حمدي فتحي-أليو ديانج-أكرم توفيق -مجدي أفشة-كريم ندفيد-محمود وحيد-وليد سليمان.

خط الهجوم:محمد شريف-صلاح محسن- بواليا-محمود كهربا-حسين الشحات-طاهر محمد طاهر-مروان محسن-أجاي.

أعلن الاتحاد الأفريقى لكرة القدم "كاف" حكم مباراة نهائى دورى أبطال أفريقيا، والذى يجمع الأهلى وكايزر تشيفز الجنوب أفريقى، والتى تقام بملعب محمد الخامس بالمغرب، والتى يديرها البوروندى ندابيها وينيمانا .