عيار21 الأكثر انتشارا يسجل 786 جنيه..استقرار فى أسعار الذهب اليوم

/640529/عيار21-الأكثر-انتشارا-يسجل-786-جنيهاستقرار-فى-أسعار-الذهب-اليوم

تأثر أسعار الذهب عالميا هذا الأسبوع بالسلالة الجديدة لفيروس كورونا،إضافة تراجع في الدولار وعائد السندات الأمريكية، مما انعكس على المعدن الأصفر مسجلا صعود ليتجاوز 1810 دولار للأونصة بارتفاع هو الاعلي في أكثر من 4 أسابيع تقريباً.

دوت الخليج يرصد اخر أخبار اسعار الذهب فى مصر اليوم سعر جرام الذهب سجل سعر جرام الذهب عيار 21 ، 790جنيها للجرام وهو الأكثر انتشارا فى مصر، وسط توقعات بإمكانية وصوب الجرام لسعر 800 جنيها بدون إضافة سعر المصنعية، فى حالة استمرار الصعود لسعر الذهب عالمياً والذى تجاوز 1810 دولار للأونصة. اسعار الذهب اليوم سجل سعر جرام الذهب عيار 24 من 898 إلى 901. ووصل سعر جرام الذهب عيار 22 من 823 إلى 826. وبلغ سعر جرام الذهب عيار 21 من 786 إلى 788. وشهد جرام الذهب عيار 18 من 674 إلى 675. ووصل عيار 14 من 524 إلى 525. وبلغ سعر جرام الذهب عيار 12 من 449 إلى 450 الاونصة من 27,937 إلى 28,008 الجنيه الذهب من 6,288 إلى 6,304 الكيلو من 898,286 إلى 900,571 وتختلف أسعار الذهب في مصر بالمصنعية، بالاختلافها من عيار لآخر ومن محل لآخر ، ويتراوح سعر المصنعية والدمغة في محلات الصاغة بين 30 و65 جنيهًا باختلاف نوع عيار الذهب، وكذلك باختلاف محلات الصاغة ومن محافظة إلى أخرى ومن تاجر إلى آخر.

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