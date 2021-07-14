الأزهر يشكل لجنة التحول الرقمى بعضوية حسانين توفيق عضو الشيوخ

جدة - نرمين السيد - انتهت مؤسسة الأزهر الشريف من تشكيل لجنة التحول الرقمى بمنظومة الوافدين، بعضوية ممثل مجلس الشيوخ النائب حسانين توفيق، عضو لجنة التعليم والاتصالات والحاصل على جائزة شخصية العام فى تكنولوجيا المعلومات 2020 على مستوى القارة الإفريقية.





اللجنة برئاسة وكيل الأزهر، وعضوية الدكتور نظير عياد الأمين العام لمجمع البحوث الإسلامية، والدكتورة نهلة الصعيدى رئيس مركز تطوير تعليم الطلاب الوافدين والأجانب، وعدد من أساتذة الأزهر وخبراء التحول الرقمى بمصر.

لجنة التحول الرقمى بالأزهر الشريف فى منظومة الوافدين، من المنتظر أن تعمل على نقد واقع التحول الرقمى بمنظومة الوافدين بالأزهر الشريف (نقد التجارب الرقمية الفعلية والمناهج الرقمية المطبقة) ودراسة وتنفيذ مشروع إنشاء مركز التحول الرقمى بالأزهر لجميع قطاعاته ووضع تصور مدروس بكل أبعاده.

ومن المنتظر أن تعمل أيضا على دراسة وتنفيذ مشروع إنشاء جامعة افتراضية أزهرية (على الأقل للطلاب الوافدين فى كل دول العالم)، وقراءة ناقدة للبحوث والأطروحات وأوراق العمل التى تم عرضها خلال فعاليات المؤتمر والمناقشات التى صاحبت هذه الأوراق، وتوجيهها لخدمة أهداف المؤتمر ودراسة إمكانية تطبيقها على الفور وتحديد متطلبات التنفيذ.

كما تراجع أيضا بشكل تحليلى ناقد التجارب الناجحة والرائدة والعالمية التى عرضها فى مجال التحول الرقمى خلال فعاليات المؤتمر فى مجال تعليم الوافدين ومناقشة سبل الاستفادة منها وعقد مقابلات مع السادة الدبلوماسيين والعلماء والخبراء والمفكرين والباحثين الذين عرضوا أوراق عمل مهمة خلال فعاليات المؤتمر ووضع تصور لكيفية الاستفادة القصوى منها وآليات التنفيذ.

وتعمل أيضا على وضع خطة استراتيجية لنشر ثقافة التحول الرقمى بمؤسسات تعليم الوافدين بالأزهر الشريف مما يجعلها أكثر إقبالا وتقبلا للتحول الرقمى فى التعليم، واقتراح مبادرات التحول الرقمى بمنظومة الوافدين (مؤتمرات، مشروعات، ورش عمل.. إلخ) ووضع منهجية العمل، والاستعانة بالجهات الرائدة التى أحدثت طفرة فى التحول الرقمى، محاولة نقل التجربة إلى تعليم الوافدين بالأزهر.

ويشغل النائب حسانين توفيق عضوية لجنة الاتصالات والتعليم بمجلس الشيوخ، ويشغل أيضا عضويه مجلس إدارة الغرفة الألمانية العربية للصناعة والتجارة، ورئيس لجنة تكنولوجيا المعلومات بجمعية رجال الأعمال المصريين، عضو الغرفة التجارية الأمريكية، وعضو مجلس الأعمال المصرى الكندى، وعضو المجلس الاستشارى للغرفة الألمانية العربية للصناعة والتجارة، ورئيس لجنة نظم المعلومات والتكنولوجيا بالغرفة العربية الألمانية، وعضو جمعية اتصال مصر، عضو غرفة البرمجيات.