صور.. توقيع اتفاقية لتمويل إحلال عدادات المياه التقليدية بمُسبقة الدفع

جدة - نرمين السيد - وقع المهندس ممدوح رسلان، رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحى، وهشام عكاشة، رئيس مجلس إدارة البنك الأهلى المصرى، بمقر وزارة الإسكان، اتفاقية تعاون بين الشركة القابضة والبنك الأهلى المصرى، والتى تهدف لقيام البنك بتمويل تركيب وإحلال عدادات المياه التقليدية بعدادات جديدة مسبقة الدفع.





حضر مراسم التوقيع، المهندس خالد عباس، نائب وزير الإسكان للمشروعات القومية، والدكتور أسامة حمدى، مستشار وزير الإسكان لشؤون المتابعة والمشروعات، وكريم سوس، الرئيس التنفيذى للتجزئة والفروع بالبنك الأهلى المصرى، وعدد من مسؤولى الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحى، والبنك الأهلى المصرى.



وأكد المهندس ممدوح رسلان، أهمية التعاون مع البنك الأهلى المصرى، باعتباره واحدا من أكبر الكيانات المصرفية، وداعما للاقتصاد، لما يوفره من تمويلات لتيسير الخدمة على المواطنين، مشيرا إلى أن الشركة تولى اهتماما كبيرا بالتحول الرقمى وميكنة المدفوعات، وتطوير وتحسين وتفعيل الخدمات الإلكترونية المقدمة للمواطنين، خلال الفترة الأخيرة، لا سيما فى إبلاغ القراءات، وسداد الفواتير، وشحن العدادات إلكترونيا.



وأوضح رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحى، أن الاتفاقية تهدف لتوفير التمويل اللازم لعملاء الشركات التابعة للشركة القابضة، لتركيب عدادات مسبقة الدفع للمشتركين الجدد، واستبدال وإحلال عدادات المياه التقليدية بعدادات جديدة مسبقة الدفع، وتغيير العدادات المعطلة، وذلك تماشيا مع الخطة المتكاملة للشركات التابعة للشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحى للتوسع فى تعميم منظومة العداد مسبوق الدفع، وتسهيل طرق السداد على المواطنين، مما يسهم فى توفير وسيلة دقيقة لاحتساب استهلاك العميل.



وأضاف المهندس ممدوح رسلان، أنه تم تركيب نحو 500 ألف عداد مسبق الدفع خلال الفترة الماضية، ومن المستهدف تركيب 2.5 مليون عداد ضمن خطة الشركة القابضة لاستبدال العدادات العاطلة حتى عام 2024.

من جانبه، أكد هشام عكاشة، رئيس مجلس إدارة البنك الأهلى المصرى، أن هذه الاتفاقية تأتى فى إطار استراتيجية البنك التى تتماشى مع توجهات الدولة نحو التحول الرقمى، وميكنة المدفوعات، ودعم الشمول المالى، إذ يساهم البنك فى تنفيذ هذه التوجهات، وذلك من خلال تقديم بدائل متطورة لمختلف الخدمات الأساسية للمواطن المصرى، ومن أهمها المياه، وهو ما يتفق أيضا مع رؤية مصر 2030 ومع الدور الحيوى للبنك الأهلى المصرى فى خدمة المجتمع.



وأشار رئيس مجلس إدارة البنك الأهلى المصرى، إلى أن البنك يدرس خلال الفترة المقبلة دعم مبادرة "حياة كريمة" والتى تسخر لها الدولة جميع امكانياتها للنهوض بالمواطن المصرى، وتوفير احتياجاته الأساسية فيما يتعلق بتوفير عدادات المياه، ومد وصلات مياه الشرب والصرف الصحى للأماكن الأكثر احتياجا، وذلك استمرارا للتعاون والشراكة الممتدة بين البنك الأهلى المصرى والشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحى.

وقال الدكتور أحمد معوض نائب رئيس الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحى، إن الشركات التابعة لديها خطة طموحة للتوسع فى العدادات مسبقة الدفع، من خلال التركيبات الجديدة، واستبدال العدادات العاطلة، حيث إنه بموجب الاتفاقية تلتزم الشركات التابعة بتركيب العدادات مُسبقة الدفع للعميل المُتعاقد معها والمَمنوح له التمويل من البنك، موضحاً أن الشركات التابعة تلتزم بجميع المسئوليات الفنية الناجمة عن التوصيل والتشغيل والصيانة طيلة مدة التمويل، وتوفير وإتمام ما يلزم من أعمال التركيب والتسليم والصيانة الدورية اللازمة وفقا للإجراءات المتبعة فى هذا الشأن، سواء من خلالها أو من خلال وكلائها الموردين المعتمدين.



كما أكد كريم سوس، الرئيس التنفيذى للتجزئة والفروع بالبنك الأهلى المصري، أن الاتفاقية تأتى تماشيا مع خطة الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحى لإحلال وتركيب عدادات المياه لما يقرب من 300 ألف عميل سنويا كمرحلة أولى، عن طريق تمويل عملاء الشركة بسعر عائد مميز، وبمستندات وإجراءات ميسرة، للتسهيل على المواطنين، مع دعم التوجه الهادف للتخلص من الفواتير الورقية وميكنتها، بما يساهم أيضا فى توفير وسائل دقيقة لاحتساب متوسط استهلاك العميل، مضيفا أن مدة التمويل متاحة بحد اقصى 4 سنوات ودون احتسابها من عبء الدين، وهو ما يتم تحت اشراف البنك المركزى وبتمويل يصل إلى 2500 جنيه، ويتم تعاقد العملاء بالتقسيط مع البنك من خلال مقرات الشركات التابعة للشركة القابضة وبإجراءات ميسرة.

وأشار الرئيس التنفيذى للتجزئة والفروع بالبنك الأهلى المصرى، إلى أن الشراكة مع الشركة القابضة للمياه والصرف، تأتى امتدادا لدور البنك الأهلى المصرى فى تحديث العديد من الخدمات والمشروعات القومية، مثل مشروع توصيل الغاز الطبيعى للمنازل والذى بدأ منذ عام 2005 ووصل إجمالى المحفظة القائمة لتمويلات البنك الأهلى المصرى له إلى حوالى 322 مليون جنيه، وكذا مشروع إحلال السيارات للعمل بالغاز الطبيعى الذى تدعمه الدولة والذى بدأ منذ أبريل الماضى، ووصل إجمالى محفظة تمويلاته القائمة حتى الآن إلى 208 ملايين جنيه تم منحها لـ902 عميل.