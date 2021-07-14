وزير التعليم العالي يرأس اجتماع مجلس شئون المعاهد العالية الخاصة

عقد مجلس شئون المعاهد العالية الخاصة اجتماعًا مساء أمس الثلاثاء، برئاسة د. خالد عبد الغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي، بحضور أ/السيد عطا رئيس قطاع التعليم بالوزارة، د. حسن محمدين مستشار الوزير للمعاهد العالية الخاصة، د.محمد الطيب مساعد الوزير للشئون الفنية والتخطيط الإستراتيجي، أ. أبو العينين حسن رئيس الإدارة المركزية للتعليم الخاص، ورؤساء لجان قطاعات المعاهد، وأعضاء المجلس، بمقر مبنى التعليم الخاص بالقاهرة الجديدة.

هنأ الوزير أعضاء المجلس بمناسبة قرب حلول العيد الأضحى المبارك و23 يوليو، داعيًا المولى عز وجل أن يُعيد هذه الأيام المباركة على مصرنا الغالية بالخير واليمن والبركات، وأن تنعم بالسلام والرخاء تحت القيادة الحكيمة للسيد الرئيس عبدالفتاح السيسي.

أشاد عبد الغفار بمبادرة الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي لإعادة إعمار غزة، مؤكدًا الاستجابة الفورية للجامعات والمعاهد للمشاركة في هذه المبادرة، مشيرًا إلى أن الجامعات والمعاهد شاركت بما يقرب من 60 مليون جنيه، تأكيدًا لدور المجتمع الأكاديمي المصري في المشاركة المجتمعية، وانطلاقًا من الدور الريادي لمصر فى دعم الشعب الفلسطيني الشقيق.

قدم الوزير الشكر لكافة المعاهد على نجاحها في تنظيم الامتحانات، والتي كانت تمثل تحديًّا كبيرًا بمراحلها المختلفة خلال الفصل الدراسي الثاني، وسط إجراءات احترازية ووقائية مشددة، وذلك للوقاية من فيروس كورونا، مشيدًا بدور لجنة المتابعة بالوزارة، التي كانت تعمل على مدار اليوم لمتابعة الامتحانات، وحل جميع المشاكل، وتذليل كافة العقبات أمام الطلاب، موجهًا الشكر لأعضاء هيئة التدريس والإداريين والعاملين في المعاهد على الانضباط والالتزام خلال امتحانات نهاية العام الدراسي، وإتمامها على النحو الأمثل.

وشدد عبد الغفار على أهمية التزام المعاهد بسرعة إعلان النتائج للطلاب، والاستعداد للعام الدراسي الجديد 2021-2022، موجهًا بضرورة قيام كل معهد بوضع تصور كامل حول سير الدراسة في العام الدراسي الجديد، خاصة في ظل جائحة فيروس كورونا، لافتًا إلى ضرورة موافاته بتصور كامل وخطة عمل مستقبلية عن استعدادات المعاهد للعام الدراسي الجديد، سواء على مستوى النواحي الإدارية أو الأكاديمية.

وطالب الوزير لجان القطاعات المختلفة بسرعة الانتهاء من تحديث اللوائح الدراسية، وتطوير البرامج للارتقاء بمستوى التعليم بالمعاهد، على أن تشمل التعديلات تطويرًا فى أساليب وطرق التدريس لتشمل التعليم عن بعد، من خلال البرامج التفاعلية، واستمرار متابعة أعمال المعاهد؛ لتقييمها والوقوف على حالتها التعليمية على أرض الواقع، من حيث جودة العملية التعليمية، والتزام المعاهد بأداء دورها المنوط للطلاب.

وأكد عبد الغفار ضرورة وضع خطة بالتعاون مع وزارة الصحة؛ لسرعة توفير كميات مناسبة من لقاحات التطعيم ضد فيروس كورونا لكافة منتسبي المعاهد، وتخصيص أماكن لهذا الغرض؛ حتى يتمكن أعضاء هيئة التدريس، والطلاب، والإداريين، وكافة العاملين من الحصول على التطعيم؛ حفاظًا على سلامتهم.

وأشار الوزير إلى موافقة مجلس الوزراء والمجلس الأعلى للجامعات على تعديل المادة 79 من اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم الجامعات، بما يسمح بتخريج الطالب عقب استيفائه عدد الساعات المطلوبة في تخصصه، مطالبًا المعاهد بضرورة البدء في اتخاذ اللازم نحو تطوير اللوائح، بما يؤدي إلى تنفيذ هذا التطوير المهم.

ودعا عبدالغفار إلى ضرورة وضع تصور حول تعديل القانون رقم 52 لسنة 1970 المنظم لشئون المعاهد العالية الخاصة، من خلال مشاركة كافة المعاهد باقتراحاتها، حتى يكون القانون مواكبًا للظروف والتطورات العصرية الراهنة، التي تشهدها منظومة التعليم العالي في مصر والعالم.