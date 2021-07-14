كواليس جديدة في غرق شقيق رامي صبري..تعرف عليها

/640534/كواليس-جديدة-في-غرق-شقيق-رامي-صبريتعرف-عليها

قررت النيابة العامة، اليوم الأربعاء، بضبط اثنين من أصحاب المصحة العلاجية من الإدمان، التى كان يعالج فيها كريم صبرى شقيق الفنان رامى صبرى، ومالك الفيلا المستأجرة لأصحاب المصحة لاستجوابهم، فى واقعة غرقه بترعة المريوطية، عقب هروبه من المصحة ومطاردته من العاملين بها.

دوت الخليج يرصد في السطور التالية تفاصيل التطورات الجديدة في واقعة انتحار شقيق رامي صبري

وأعلنت النيابة العامة صباح اليوم أنها باشرت التحقيقات فى واقعة وفاة شاب غرقًا بترعة المريوطية بعد أن تلقت بلاغًا من مركز شرطة البدرشين بانتشال جثمان شابٍّ تُوفي غرقًا بترعة المريوطية حال هروبه من مركز غير مرخص له لعلاج الإدمان، فتولت النيابة العامة التحقيقات.

النيابة العامة

وتوصلت تحقيقات النيابة العامة إلى أنه عقِبَ عِلْم ذوى المتوفى بتعاطيه موادَّ مخدِّرة سعوا إلى علاجه، وأودعوه بمصحة خاصة -غير مرخص لها- لعلاج الإدمان، وفي اليوم التالي لإيداعه بها هرب منها وقفز خلال ذلك فى ترعة مقابلة لها، ولم يتمكن من السباحة لعبورها فاستغاث لإنقاذه ولكن أحدًا لم يتمكن من نجدته فتُوفى.

منشأة طبية

وناظرت النيابة العامة جثمانه، وعاينت المصحة المذكورة، وكلفت إدارة العلاج الحرِّ بمعاينتها للوقوف على طبيعة نشاطها وبيان مدى الترخيص لها كمنشأة طبية واستيفائها الشروط الصحية، وسألت النيابة العامة والد المتوفى واثنين عاوناه فى إيداع ابنه لدى المصحة، وشاهديْن أبصرا غرقه، كما سألت مُجرى التحريات فأكد غرقَ المتوفى أثناء هروبه من مصحة كائنة بعقار استأجره اثنان دون أن يكون أحدهما مقيدًا بنقابة الأطباء، ودون استيفائهما التراخيص اللازمة لذلك، مع علم صاحب العقار بالأمر، فأمرت النيابة العامة بضبط الثلاثة لاستجوابهم، وجارٍ استكمال التحقيقات.