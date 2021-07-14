/640538/اليوم-انطلاق-فعاليات-بطولة-العالم-للاسكواش

تبدأ اليوم الأربعاء، منافسات بطولة العالم للاسكواش والتي تقام في الولايات المتحدة الأمريكية بمدينة شيكاغو، وتصل قيمة جوائز البطولة إلى 500 ألف دولار للرجال ومثلهم للسيدات.

المصريين يسيطرون على البطولة

حصل طارق مؤمن لاعب فريق الجزيرة والمصنف الثالث عالميا، على النسخة الماضية من البطولة للرجال، كما حصلت نور الشربيني لاعبة فريق سبورتنج والمصنفة الأولى عالميا، على النسة الماضية من البطولة للسيدات، ويعرض دوت الخليج مباريات اليوم في بطولة العالم للاسكواش والتي تقام بمدينة شيكاغو:

مباريات اليوم الأول من بطولة العالم للاسكواش

ـ سنا إبراهيم أمام الماليزية سيفا سنجاري ـ ندى عباس أمام تسز وينج تونج لاعبة هونج كونج ـ علي فرج أمام الأمريكي فاراز خان ـ هانيا الحمامي أمام الصربية جيلينا دوتينا ـ عمر مسعد أمام القطري سيد أمجد ـ محمد الشربيني أمام الأمريكي كريستوفر جوردون ـ يوسف إبراهيم أمام الانجليزي جيمس ويلستروب ـ منة حامد أمام البلجيكية تيني جليس ـ طارق مؤمن أمام الباكستاني قاسم خان ـ مروان الشوربجي أمام هينري لينج لاعب هونج كونج ـ يوسف سليمان أمام الانجليزي ديكلان جيمس ـ ميار هاني أمام الفرنسية إيميليا سويني ـ نور الشربيني أمام الأمريكية هيلي مينديز

مصطفى عسل وأربعة أخرين حرموا من المشاركة في البطولة

تسبب تأخر الحصول على تأشيرات السفر، في حرمان 5 لاعبين من المشاركة في بطولة العالم للاسكواش والتي تقام في مدينة شيكاغو، وتواجد ضمنهم، مصطفى عسل لاعب النادي الأهلي والمصنف التاسع عالميا، و4 لاعبين أخرين، حيث حرموا من السفر إلى الولايات المتحدة الأمريكية، للمشاركة في بطولة العالم للاسكواش، والـ 4 لاعبين هم: مازن جمال و مريم متولى وجنا شيحا ويثرب عادل لاعبة الأهلي.

تصريحات مصطفى عسل

وقال مصطفى عسل عقب حرمانه من المشاركة في البطولة: " كنت من المرشحين بقوة للتتويج بهذه البطولة، وأركز عليها منذ فترة طويلة، وبالأخص منذ حصولي على بطولة العظماء الثمانية". وأتم: "أتمنى التوفيق لجميع المشاركين في البطولة، وأشكر مديري الذي ساعدني كثيرا".

يذكر أن مصطفى عسل استطاع الفوز في نهائي السلسة الختامية للاسكواش(رجال)، أمام منافسه محمد الشوربجي، وتوج مصطفى عسل بالبطولة.