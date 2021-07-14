/640539/داليا-السعدني-تتقدم-بطلب-إحاطة-لـ٣-وزراء-بسبب-كوبري-المعادي-العلوي

تقدمت النائبة داليا السعدني،عضو مجلس النواب، بطلب إحاطة لرئيس مجلس النواب المستشار الدكتور حنفي جبالي، موجه الي ٣ الدكتورة ايناس عبد الدايم وزيرة الثقافة، واللواء محمود شعرواي وزير التنمية المحلية، والفريق كامل الوزير وزير النقل، بشأن ما تم تداوله من اخبار عن إنشاء كوبري علوي بمنطقة المعادي.

أنشاء كوبري بالمعادي

وأشارت النائبة داليا السعدني فى طلب الإحاطة المقدم منها، إلى انه طبقا لقانون ١١٤ لسنه ٢٠٠٨ ،أن المنطقة ذات طابع خاص ويجب الحفاظ عليها وفقا للقانون ويتم المعاملة معها في منتهي الحرص في حالة إقامة أي مشروعات بها،مشددة على منع عمل هذا الكوبري في هذه المنطقة المميزة حفاظا علي النسيج العمراني الخاص بها والتي تتميز به عن باقي مناطق القاهرة .

دوت الخليج يرصد تفاصيل تقدم داليا السعدني بطلب إحاطة ضد 3 وزراء

كوبري الجزائر بالمعادي

وطالبت عضو مجلس النواب داليا السعدني مناقشة الكلب ضمن ملف التنسيق الحضاري في لجنة الإعلام والثقافة والآثار بحضور الوزراء الثلاث .

مد حالة الطوارئ

وافق مجلس النواب برئاسة المستشار حنفي جبالي،خلال الجلسة العامة علي قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 290 لسنة 2021 بشأن مد حالة الطوارئ المعلنة بقرار رئيس الجمهورية رقم 174 لسنة 2021 فى جميع أنحاء البلاد لمدة ثلاثة شهور أخري تبدأ اعتبارا من الساعه الواحدة من صباح السبت الموافق 24يوليو 2021.