صور.. مدبولى يشهد توقيع بروتوكول تطوير مدارس فنية إلى «تكنولوجيا تطبيقية»

جدة - نرمين السيد - شهد الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، مراسم توقيع بروتوكول تعاون مشترك بين وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، ووزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، بشأن تطوير وتحويل بعض المدارس الفنية إلى مدارس مشتركة للتكنولوجيا التطبيقية فى مجال الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، بحضور الدكتور طارق شوقى، وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، والدكتور عمرو طلعت، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.





ووقع على بروتوكول التعاون المهندس رأفت هندى، نائب وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات لشئون البنية التحتية، والدكتور عمرو بصيلة، رئيس الإدارة المركزية لتطوير التعليم الفنى بوزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، ويأتى بروتوكول التعاون فى إطار تنفيذ رؤية الدولة نحو التنسيق بين الجهات المعنية المختلفة فى مجال تطوير منظومة التعليم الفنى والتدريب المهنى، بهدف تحسين نوعية مُخرجات ومستويات المهارة المهنية لتواكب المستويات العالمية، وتُلبى احتياجات سوق العمل من المهن والتخصصات الجديدة، وتُساهم فى زيادة نسب التشغيل لخريجى المدارس الفنية، بما يؤدى إلى خفض نسبة البطالة بين هذه الفئة، ويزيد من دورها فى تلبية الاحتياجات المطلوبة لسوق العمل.



وأشار الدكتور طارق شوقى، وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، إلى أنه من المقرر تحويل مجموعة من المدارس وهى "عابدين الثانوية الصناعة بنين بمحافظة القاهرة، ومصطفى كامل الثانوية الصناعية بنات بمحافظة الإسكندرية، وعقبة بن نافع الثانوية الفنية الصناعية بنين بمحافظة السويس، والمنصورة الثانوية الزخرفية بنات بمحافظة الدقهلية، ومدرسة بالمنيا الجديدة بمحافظة المنيا"، إلى مدارس مشتركة للتكنولوجيا التطبيقية للاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والتى ستعمل بنظام يجمع بين كل من نظام المُجمعات التكنولوجية المتكاملة، ونظام التعليم المزدوج، وتطبق معايير دولية للجودة اعتبارا من العام الدراسى 2021- 2022.



فيما أوضح الدكتور عمرو طلعت، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، أن هذه المدارس تختص بتخريج فنيين مؤهلين للعمل فى مجال تكنولوجيا المعلومات والاتصالات وفقاً للتخصصات المقترحة، وستكون مدة الدراسة ثلاث سنوات، ويمنح الطلاب الناجحون فى نهاية الصف الثالث شهادة إتمام الدراسة لدبلوم المدارس الثانوية الفنية للتكنولوجيا التطبيقية مُعتمدة من وحدة تشغيل وإدارة مدارس التكنولوجيا التطبيقية التابعة لوزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، وكذلك شهادة خبرة مُعتمدة من وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بعد اجتياز الطالب لفترات التدريب العملى المُقررة بكفاءة، وبعد حصوله على شهادة دبلوم المدارس الفنية للتكنولوجيا التطبيقية بنظام السنوات الثلاث، بالإضافة إلى اعتماد دولى يتم تحديده لاحقاً.