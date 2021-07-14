وزير النقل يشهد توقيع بروتوكول بين السكة الحديد وكبريات شركات المقاولات والاستشارات...

شهد الفريق مهندس / كامل الوزير- وزير النقل اليوم توقيع بروتوكول تعاون بين الهيئة القومية لسكك حديد مصر و9 شركات مصرية وطنية من كبريات شركات المقاولات والاستشارات الهندسية بهدف التعاون بين القطاعين العام والخاص في المشاركة في إنشاء عدد من الشركات لإدارة وتشغيل عدد من أنشطة مرفق السكك الحديدية بالاشتراك مع مكاتب استشارية دولية ومشغلين دوليين وصولاً لتقديم خدمة متميزة للجمهور والارتقاء بهذا المرفق الحيوي الهام الذي ينقل الملايين من الركاب سنوياً وتحسين أحوال العاملين بالهيئة .

اكد وزير النقل في بداية كلمته خلال فعاليات توقيع البروتوكول انه منذ ان شرفه فخامه الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهوريه بتولي حقيبه وزاره النقل فقد وجه فخامه الرئيس بتعظيم منظومه النقل الجماعي في مصر بوسائل نقل حديثة ومتطورة وصديقه للبيئة مشيراً إلى ان كافه وسائل المواصلات الحديثه مثل شبكه القطارات الكهربائيه السريعه والقطار الكهربائي الخفيفLRT والمونوريل و ترام الرمل و مترو ابو قير واتوبيسات BRT سيتم إسناد ادارتها وتشغيلها الى مشغلين قطاع خاص دوليين متخصصين مضيفاُ ان مشاركه القطاع الخاص في مجال وادارة وتشغيل عدد من انشطة مرفق السكة الحديد ليس خصخصه خاصة وأن كل انشطه ومرافق السكه الحديد ستظل مملوكة للدولة وان قيمه التذاكر ستظل الدوله هي المحددة لها وأن الهدف من هذه الشراكة هو تحسين الخدمه المقدمه لجمهور الركاب.

وأوضح الوزير ان هذا البروتوكول مع كبريات الشركات المصريه الراغبة في الاستثمار في قطاع السكك الحديديه للنهوض بمستوى الخدمه المقدمه للمواطنين يمثل نقل نوعية هامة في منظومة السكة الحديدية حيث أن دخول القطاع الخاص في مجال الاداره والتشغيل لعدد من انشطه السكه الحديد سيساهم في تحقيق التنافسيه بين الشركات المختلفه بما يعود على رفع مستوى الخدمه المقدمه لجمهور الركاب و كذلك سيساهم في الحفاظ على ممتلكات وأصول مرفق السكه الحديد وتعظيم موارده كما ستنعكس هذه المنظومه الجديده ايجابيا على العاملين بالسكة الحديد في كافه النواحي الفنيه والصحيه والاجتماعيه بما يخلق بيئه عمل ملائمه تزيد من الانتاجيه و مستوى الخدمه المقدمه .

وأضاف وزير النقل ان دخول القطاع الخاص والاستثمار في إدارة وتشغيل انشطه السكه الحديد يشتمل على قطاعات عربات الركاب والبضائع و جرارات السكه الحديد وقطاع اصلاح و صيانه وتجديد خطوط السكه الحديد بالاضافه الى انشاء شركات في مجال الورش المختلفه بهيئه السكه الحديد لافتا الى ان اهم الأنشطة المطروحة للاستثمار بها تشمل ( انشاء شركة لإدارة وتشغيل نقل البضائع – انشاء شركة لإدارة وتشغيل القطارات السياحية – انشاء شركة للخدمات المتكاملة – انشاء شركة للنقل المتميز ( قطارات تالجو – العربات المكيفة الروسي) – انشاء شركة لاصلاح وعمرات وتطوير عربات الركاب- انشاء شركة لاصلاح وعمرات وتطوير عربات البضائع – انشاء شركة جديدة لاصلاح وعمرات وتطوير الجرارات الجديدة – انشاء شركة لاصلاح وعمرات وتطوير الجرارات بالتبين – مشاركة شركة ايرتراك في اعمال تجديد وصيانة الخطوط الحديدية – انشاء شركة جديدة لتجديد وصيانة الخطوط الحديدية)

وأشار الفريق مهندس كامل الوزير ان البروتوكول يشمل قيام الشركات بالتقدم بمكتب استشاري دولي متخصص لاجراء كافة الدراسات اللازمة لوضع تصور شامل لمنهجية نقل إدارة وتشغيل بعض القطارات من الهيئة الي القطاع الخاص وكذا التقدم بمشغل عالمي له خبرة في تشغيل القطارات لافتا الى أن هذه الشركات ستشهد اهتماماً كبيرة بالعنصر البشري وان نسبة العاملين المصريين لكل في هذه الشركات لاتقل عن 90 % من اجمالي حجم العاملين بالشركات

وجديراً بالذكر ان الشركات التي قامت بتوقيع البروتوكول مع هيئة السكة الحديد هي ( شركة اوراسكوم- شركة السويدي اليكتريك – شركة سمكريت – شركة المقاولون العرب – شركة كونكورد – شركة حسن علام – شركة الغرابلي – شركة الكان – شركة تراينجل ) .