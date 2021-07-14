/640541/أصدقاء-شقيق-رامي-صبري-يبادرون-في-إقامة-صدقة-جارية-لروحه

دشن عدد من أصدقاء الراحل الفنان كريم صبري، شقيق المطرب رامي صبري، صفحة صدقة جارية تحمل اسمه عبر موقع فيسبوك، تضمنت دعوات أصدقائه بالرحمة، وهدفت إلى جمع تبرعات لعمل صدقة جارية لروحه.

دوت الخليج يكشف تفاصيل الصدقة الجارية التي أقيمت من قبل أصدقاء شقيق رامي صبري.

نجوم الفن يؤدون واجب العزاء في شقيق رامي صبري

هذا وقد حرص عدد من نجوم الفن على تقديم واجب العزاء، في الفنان كريم صبري، شقيق الفنان رامي صبري، بمنزل الأخير بمدينة الشيخ زايد.

وأقيم العزاء مساء أمس الثلاثاء، وحضره عدد من النجوم و كان على رأسهم هاني رمزي، حكيم، تامر عاشور، ماجد المصري، المنتج وليد منصور، الملحن محمد رحيم، مي كساب، دياب، مصطفى درويش.

وفاة شقيق رامي صبري

وكان الفنان كريم صبري قد رحل عن عالمنا يوم الأحد الماضي، غرقا في مياه ترعة المريوطية.

وشيع جثمان كريم مساء الإثنين من مسجد الشرطة بالشيخ زايد، ودفن بمقابر الأسرة بطريق الواحات.

نجوم الفن ينعون شقيق رامي صبري

حرص عدد كبير من نجوم ونجمات الوسط الفني على نعي الفنان كريم صبري الشقيق الأصغر للمطرب رامي صبري وأحد أعضاء فرقته الموسيقية، الذي وافته المنية مساء ،أمس الأحد، إثر غرقه في مياه ترعة المريوطية.

كان من بينهم الفنان تامر حسني، حيث كتب عبر حسابه على «فيس بوك» قائلًا: "البقاء لله في وفاة كريم صبري الأخ الأصغر لصديقي وأخي الفنان رامي صبري.. نسألكم الدعاء والفاتحة له".

وبادر العزاء الفنان هاني شاكر، نقيب الموسيقيين ، للفنان رامي صبري في غرق شقيقه، فغرد عبر حسابه على موقع التدوينات القصيرة تويتر: "البقاء لله خالص التعازي للفنان رامي صبري في وفاة شقيه كريم صبري.. أدعو الله أن يتغمدة برحمته ويلهم أهله الصبر والسلوان".