«نجاحي سبب طلاقي وهذه الأعمال لا تليق بي»..تصريحات جريئة لصفية العمري

/640543/نجاحي-سبب-طلاقي-وهذه-الأعمال-لا-تليق-بيتصريحات-جريئة-لصفية-العمري

حلت الفنانة المتألقة صفية العمري الذي تغيبت عن الشاشة التليفزيونية من سنوات عديدة، لتكون ضيفة في برنامج «كلمة أخيرة» مع الإعلامية الكبيرة لاميس الحديدي على قناة on، لتبث العمري روح الدراما المصرية القديمة والفن الراقي الأصيل من جديد من خلال حديثها عن مسلسل «ليالي الحلمية» الذي قدمت منه أجزاء عدة لازال القنوات الفضائية حريصة على عرضها حتى الأن.

دوت الخليج يكشف أبرز تصريحات صفية العمري

كشفت الفنانة صفية العمري خلال برنامج «كلمة أخيرة» عن سبب ابتعادها عن الساحة الفنية وكيف أثر التمثيل على علاقتها بزوجها، وأن الأعمال الدرامية في تلك الفترة أصبحت لا تليق بها ولا بأعمالها الفاخرة التي قدمتها قبل ابتعادها عن التمثيل.

صفية العمري: الأعمال المعروض عليا أقل من مشواري الفني

أوضحت صفية العمري للاعلامية لاميس الحديدي السبب الرئيسي وراء ابتعادها عن التمثيل كل هذه الفترة فقالت: “عشان أجاوب على السؤال ده ممكن يكون البعد اختياري بالنسبة لي ومش اختياري في نفس الوقت”.

وتابعت: “بعد المشوار الفني الكبير ده هل يعقل أني أقدم أقل من المشوار والأدوار دي؟ ده مستحيل لذلك أنا قدمت كل الأدوار وخاصة في ليالي الحلمية التي قدمت فيها أدوار كثيرة في كل الأجزاء بتاعتها في كافة المراحل العمرية بداية من الصغر وحتى الشباب ونهاية بالعجز، شبعت بقى بعد كل ده، وكان السؤال ما الذي سيقدم لي بعد ذلك؟ أتقدم لي أدوار بس رفضتها، على الأقل لأن كل اللي أتعرض لا يقارن ولا يليق بأي دور قدمته على الشاشة في مسيرتي الفنية”.

وأكملت: “أعتقد أن الدراما بتصنع للشباب لأن الأدوار الثانية مساحتها بقيت صغيرة، والمفروض يضفروا الأجيال مع بعض، لأن مفيش بطل أو بطلة ملوش أب أو أم، أنا اخترت البعد عن الشاشة وبخلص شغل وأرجع على البيت، ممكن أكون مخطئة بس دي شخصيتي، وبروح مناسبات مهمة بالنسبة ليا، مش بروح أي مناسبة وخلاص مع إني اجتماعية وعندي أصحاب من الوسط كتير، وأقربهم ليا إلهام شاهين وهالة صدقي ويسرا وليلى علوي، أنا خجولة جدا ساعات بيروحوا حاجات أنا مش بحب أروحها، وأنا قدام الكاميرا واحدة تانية مختلفة عن الحياة ولما بتطفي الكاميرا برجع البيت، وأبقى شخصيتي الطبيعية وهفضل كده لغاية ما أموت”.

صفية العمري تربط نجاحها بفشل علاقتها الزوجية

ربطت الفنانة صفية العمري سبب انفصالها عن زوجها بتألقها في الوسط الفني، فقالت في برنامج «كلمة أخيرة» : "مش عاوزة أخوض في التجربة دى لكن أنا أتجوزته قبل أن أدخل عالم التمثيل، ولم يكن في فكرى أن أكون ممثلة.. الرجل لما يشوف مراته بتنطلق لازم يتأثر".

وأكملت موضحة: "فترة زواجنا امتدت 18 سنة وأنا اللي أنهيتها لكن ليس الأمر متعلقا بخيانته لي، تابعت: "وأنا متزوجة جات لي فرصة فيلم بطولة ورفضتها لأني ما كنتش عايزة أمثل وما كانش هدفي التمثيل لما اتجوزت جلال عيسى، ولما قدمت في اختبارات المذيعات نجحت وطلعت ليا صورة في مجلة وقتها شافها رمسيس نجيب وطلبني لفيلم "العذاب فوق شفاه تبتسم" ولقيت الدور عن زوجة خائنة فرفضت، فهو قعد معايا وقال لي شوفي أنتِ بتشكلي لي عملة بوجهين الوجه الأول فيها لإنسانة طيبة والوجه الآخر لإنسانة شرسة جدا فأنا هصدم بيكِ المجتمع".

وأكملت: "رمسيس نجيب أقنعني بالدور في فيلم "العذاب فوق شفاه تبتسم" ووافقت وحصل مشاكل ليا مع المخرج حسن الإمام لأنه كان عايزني أمثل الشخصية بتفكيره هو وبشكل ما كنتش حاساه ومش عارفه أعمله، وكنا بنصور في شقة بالزمالك ووقتها دخلت لرمسيس نجيب وقلت القصة فقال لحسن خليها تصور زي ما هي عايزة".

كما كشفت العمري السبب وراء عدم زواجها مرة أخرى بعد انفصالها عن الفنان جلال عيسى، وتابعت: "استكفيت وقلت مش ممكن أدخل واحد غريب على أولادى.. وأرضى بما كتبه الله لى".

صفية العمري تكرس حياتها لأولادها

وأشارت صفية العمرى إلى أن أسباب تواجد أولادها في الولايات المتحدة يعود لما اسمته "ظروف"، وقالت: "كانت ظروف معينة وديتهم عشان يتعلموا كويس وأنا وقتها كنت مشغولة بعملي، وكان لازم يتعلموا كويس ووديتهم من أيام المدرسة لمدارس "داخلي"، طول الوقت كنا بتواصل حتى الآن لكن أنا كنت أتمنى لهم التعلم الصحيح وأنهم يعيشوا في بيئة صحيحة، ولازم أعمل الصح حتى لوعلى حساب مشاعري كأم".

ووجهت صفية العمرى رسالة إلى أولادها على الهواء قالت خلالها: "عيني وقلبي.. واحد منهم عيني والتاني قلبي وماحدش يقدر يعيش من غيرهم، بعيش بيهم وبموت فيهم وبحيا بيهم".

صفية العمري تكشف حقيقة تشوه وجهها بسبب عمليات التجميل

وكشفت العمري عن سبب تشوه وجهها الذي أشاع البعض بأنه نتيجة قيامها بعمليات تجميل عديدية فقالت إنها أصيبت بالعصب السابع وظلّت فترات طويلة تعالج منه، وأدى إلى حدوث ارتخاء في العين وشلل في الجزء الأيسر من الوجه، وأنها أصيبت بهذا المرض أثناء تصويرها فيلم صاحب الإدارة بواب عمارة، مؤكدة أنها قدمت مشهدًا وهي مريضة وتضع "الشال" على وجهها، حيث جسّدت حالة إصابة بشلل وتجري على الكوبري، فخرج الدور طبيعيًّا، وتابعت: “في الوقت ده، الناس قالوا إني عملت عملية تجميل وفشلت واتشوهت”.

وأشارت صفية إلى أن طبيها كان يحضر أعمال التصوير، مؤكدة أنها تعافت بعد حصولها على الأدوية اللازمة وتناول الفتيامينات المطلوبة.

وكانت صفية العمري قد ظهرت مؤخرًا، في حفل مهرجان أسوان الدولى لأفلام المرأة دورته الخامسة، وكذا ذلك في نهاية يونيو الماضي، وخلال المهرجان، توجهت السفيرة ميرفت التلاوي رئيس مجلس أمناء مهرجان أسوان، بالشكر لصيفة العمري وأيضًا للدكتورة إيناس عبد الدايم وزيرة الثقافة والنجمة إلهام شاهين باعتبارهن نماذج ناجحة للمرأة.