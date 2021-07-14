/640544/موسيماني-يستقر-على-الدفع-بأكرم-توفيق-بدلا-من-محمد-هاني-في-نهائي-إفريقيا

قرر الجهاز الفني بالنادي الأهلى تحت قيادة الجنوب إفريقي بيتسو موسيماني المدير الفني للفريق، الدفع بأكرم توفيق في الجبهة اليمنى للمارد الأحمر، في مباراة نهائي دوري أبطال إفريقيا، أمام فريق كايزر تشيفز، والتي من المقرر إقامتها في المغرب يوم السبت الموافق 17 من شهر يوليو الجاري، في تمام الساعة التاسعة مساء بتوقيت القاهرة، ويعرض دوت الخليج التفاصيل:

أكرم توفيق ينال ثقة موسيماني

استقر بيتسو موسيماني على الدفع بأكرم توفيق بدلا من محمد هاني في الجبة اليمنى للفريق في مباراة نهائي دوري أبطال إفريقيا، وذلك بسبب تألق أكرم توفيق خلال الفترة السابقة، مما حصل على ثقة الجهاز الفني بقيادة بيتسو موسيماني.

موسيماني يعقد اجتماع مع أكرم توفيق

وقام موسيماني بعقد اجتماع مع أكرم توفيق، لمطالبته بضرورة التركيز خلال الفترة القادمة والاستعداد لمباراة نهائي دوري أبطال إفريقيا، والتحلي بالتوازن أثناء المباراة، والإلتزام بالأدوار الدفاعية المطلوبة منه.

دفع موسيماني بأكرم توفيق للعب في الجهة اليمنى للنادي الأهلي، وذلك بعد تعرض محمد هاني للإصابة، وتمكن أكرم توفيق من نيل ثقة الجهاز الفني، حيث ظهر بصورة لامعة خلال مشاركته مع المارد الأحمر خلال الفترة السابقة.

قائمة الأهلي لمواجهة فريق كايزر تشيفز

أعلن بيتسو موسيماني عن قائمة النادي الأهلي لمواجهة فريق كايزر تشيفز في نهائي دوري أبطال إفريقيا، وجاءت القائمة كالتالي:

في حراسة المرمي: محمد الشناوي -علي لطقي -مصطفي شوبير

خط الدفاع: علي معلول -بدر بانون -أيمن أشرف -ياسر إبراهيم -محمد هاني -محمود وحيد -سعد سمير -محمود متولي.

خط السوسط: عمرو السولية -حمدي فتحي -أليو ديانج -أكرم توفيق -مجدي أفشة -كريم ندفيد -محمود وحيد -وليد سليمان.

خط الهجوم: محمد شريف -صلاح محسن - بواليا -محمود كهربا -حسين الشحات -طاهر محمد طاهر -مروان محسن -أجاي.

التشكيل المتوقع للأهلي في نهائي إفريقيا

في حراسة المرمى: محمد الشناوي.

في خط الدفاع: علي معلول -أيمن أشرف -بدر بانون -أكرم توفيق.

في خط الوسط: أليو ديانج – محمد مجدي أفشة –عمرو السولية

في خط الهجوم: محمد شريف -طاهر محمد طاهر -حسين الشحات.