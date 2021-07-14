/640545/هاني-شاكر-في-أول-ظهور-بعد-خروجه-من-المشفى-حسبي-الله-ونعم-الوكيل

حرص أمير الغناء العربى هانى شاكر، نقيب الموسيقيين، على طمأنة جمهوره ومتابعيه، على حالته الصحية، فى أول ظهور له بعد مغادرته للمستشفى عقب شفائه، مؤكدً أنه أصبح بصحة سليمة، لكنه يعيش الآن فى فترة نقاهة.

دوت الخليج يكشف تطورات الحالة الصحية للمطرب هاني شاكر بعد خروجه من المشفى.

هاني شاكر يطمئن جمهوره على صحته

وطرح شاكر مقطع فيديو جديد عبر حسابه الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات الشهير «إنستجرام» قال خلاله: "أنا بطمنكم الحمد لله بقيت أحسن ربنا عدى الأزمة دى على خير بدعائكم ودعاء الناس الطيبين اللى يعرفونى واللى مايعرفنوش.. الفترة اللى جاية هتكون فترة نقاهة.. وطول ما ربنا معايا وأنتوا جنبى إن شاء الله ربنا ميجيبش حاجة وحشة أبدًا".

وتابع شاكر: "أنا بس بطمنكم عشان الناس اللى بتستظرف وبتقول أخبار مش مظبوطة وتخض ناس كتير وتعمل قلق على السوشيال ميديا عشان بس تعمل انتشار.. حسبى الله ونعم الوكيل فى الناس دى".

هاني شاكر يعلن موعد حفله بمسرح الأوبرا

واختتم حديثه قائلًا: "أنا مبسوط جدًا إني هشوفكم يوم 1 أغسطس على المسرح المكشوف في الأوبرا.. وكل سنة وأنتم طيبين.. وعيد سعيد عليكم وعلى الأمة العربية والإسلامية، ومصر دايما بخير، وكل سنة وأنتم طيبين".

الأزمة الصحية لهاني شاكر

وجدير بالذكر أن هاني شاكر أعتذر عن حفله بدار الأوبرا المصرية خلال فيديو قائلًا من على فراش المرض، إنه شعر بسرعة في ضربات قلبه، فذهب للمستشفى للاطمئنان على صحته، ولكن تم احتجازه في العناية المركزة لحين الاطمئنان عليه وإجراء الفحوصات اللازمة، ولذلك تم تأجيل حفله في دار الأوبرا المصرية.

ومن المقرر أن يحيي هاني شاكر حفلا غنائيًا يوم 1 أغسطس المقبل على المسرح المكشوف بدار الأوبرا.