هل اقترب سفيان رحيمي من الانتقال للأهلي؟

كشفت تقارير صحفية مغربية، اليوم الأربعاء، عن مرافقة أمير توفيق مدير لجنة التعاقدات بالأهلى بعثة الفريق للمغرب قبل نهائي إفريقيا، لإمكانية التفاوض مع إدارة الرجاء البيضاوى على التعاقد مع نجم الفريق سفيان رحيمي.

ويرصد دوت الخليج التفاصيل:

وبحسب إذاعة "راديو مارس" المغربية فإن أمير توفيق حرص على السفر من أجل دعم الفريق كحال طارق قنديل وخالد مرتجي إلى جانب التفاوض بشأن صفقة سفيان رحيمي.

وأكدت الإذاعة المغربية، أن أمير توفيق سيحاول خلال تواجده في المغرب إلى حسم المفاوضات مع الرجاء بشأن رحيمي بعد التواصل مع اللاعب خلال الأيام الماضية.

يخوض الأهلي أول مران اليوم في المغرب تمهيداً لخوض مباراة كايزر تشيفز الجنوب أفريقي المقرر لها السبت المقبل في نهائي دوري أبطال أفريقيا بإستاد محمد الخامس بالعاصمة المغربية الدار البيضاء.

ويتدرب الأهلي في الثامنة مساءً بتوقيت المغرب ، التاسعة بتوقيت القاهرة، ووصلت بعثة الأهلي المغرب مساء أمس على متن طائرة خاصة لخوض النهائي الأفريقي المرتقب الذي يأمل الأهلي في الفوز به من أجل حصد النجمة الأفريقية العاشرة.

ووصلت بعثة الأول لكرة القدم بالنادي الأهلى، إلى المغرب مساء أمس الثلاثاء استعدادا لخوض مباراة كايزر تشيفز مساء السبت المقبل في نهائي دوري أبطال أفريقيا بملعب محمد الخامس بالمغرب.

وضمت قائمة الفريق 28 لاعبا فى رحلة المغرب وهم:

وجاءت قائمة الفريق كالأتي:

في حراسة المرمي:محمد الشناوي-علي لطقي-مصطفي شوبير

خط الدفاع:علي معلول-بدر بانون-أيمن أشرف-ياسر إبراهيم-محمد هاني-محمود وحيد-سعد سمير-محمود متولي.

خط السوسط:عمرو السولية-حمدي فتحي-أليو ديانج-أكرم توفيق -مجدي أفشة-كريم ندفيد-محمود وحيد-وليد سليمان.

خط الهجوم:محمد شريف-صلاح محسن- بواليا-محمود كهربا-حسين الشحات-طاهر محمد طاهر-مروان محسن-أجاي.

أعلن الاتحاد الأفريقى لكرة القدم "كاف" حكم مباراة نهائى دورى أبطال أفريقيا، والذى يجمع الأهلى وكايزر تشيفز الجنوب أفريقى، والتى تقام بملعب محمد الخامس بالمغرب، والتى يديرها البوروندى ندابيها وينيمانا .

وحقق النادي الأهلي فوزا هاما على حساب مصر المقاصة بثلاثية مقابل هدف وحيد في المباراة التي أقيمت بين الفريقين على ملعب السويس الجديد ضمن المواجهات المؤجلة من الجولة الثامنة عشر.

ورفع الأهلي رصيده للنقطة 51 من 23 مباراة خاضها المارد الأحمر ، حقق الفوز في 15 مواجهة ، وتعادل في 6 مباريات بينما كانت الخسارة حاضرة للفريق الأحمر في مواجهتين فقط أمام سموحة وغزل المحلة.