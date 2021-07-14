أحمد عز ينفي مشاركته في دراما رمضان 2022

تداولت العديد من المصادر أنباء تفيد بمشاركة أحمد عز في المارثون الرمضاني لعام 2022 بالجزء الثاني من المسلسل الذي خاض بطولته هذا العام بجانب الفنانة هند صبري تحت عنوان «هجمة مرتدة».

دوت الخليج تكشف حقيقة مشاركة أحمد عز في المارثون الرمضاني 2022

نفي الفنان أحمد عز مشاركته في الدراما الرمضانية للعام المقبل، قائلا: “دا مش حقيقي أنا مش هكون موجود في رمضان 2022 لحد دلوقتي، أنا من إمتى بكون متواجد كل سنة؟، أنا بعمل مسلسل واحد كل 4 سنين تقريبا وعلشان كدا مش مخطط خالص ان هكون موجود فى رمضان الجاي”.

وأضاف عز: “خلال هذه الفترة سيكون منشغلا بالتحضير لأعمال فنية أخرى وهذا الأمر يتطلب تركيز ولذلك لن يكون لديه الوقت لتنفيذ أي أعمال أخرى”.

أحمد عز يتألق في رمضان المنقضي بمسلسل هجمة مرتدة

وكان قد حقق الفنان أحمد عز نجاحا كبيرا من خلال مشاركته في مسلسل «هجمة مرتدة» الذي يتناول قصة حقيقية من ملفات المخابرات المصرية، وهو من بطولة أحمد عز والفنانة هند صبري وماجدة زكي ومحمود البزاوي، والشاب خالد أنور.

وتدور أحداث مشلشل «هجمة مرتدة» حول شاب يعمل في الخارج، ويتعرض لمحاولة تجنيد من استخبارات دولة أجنبية، لكنه ينجح بالتواصل مع جهاز المخابرات في المصرية، وتعمل على تدريبه لكي يستطيع خداع تلك الأجهزة المعادية.

أحمد عز ينتظر عرض فيلم العارف

من جهة أخرى أعلنت شركة سينرجي للإنتاج الفني منذ أيام عبر حسابها الرسمي عبر مواقع التواصل الاجتماعي عن طرح فيلم " العارف" الذي يخوض بطولته الفنان أحمد عز، خلال موسم عيد الأضحى بنشر البوستر الدعائي للفيلم والذي تم تصويره في 4 دول (مصر وإيطاليا وبلغاريا وماليزا) ،

وتدور أحداث الفيلم حول التكنولوجيا وحرب العقول، حيث يعيش يونس (أحمد عز) في أسرة مكونة منه وزوجته وابنته الصغيرة، ويقوم بسرقة أحد البنوك من خلال الإنترنت، وتتداخل الأحداث ويزداد الصراع بينه وبين أحد العصابات الخطيرة في إطار من الأكشن التشويقي، والفيلم بطولة أحمد عز وأحمد فهمي ومصطفى خاطر وأحمد خالد صالح، ومن تأليف محمد سيد بشير وإخراج أحمد علاء الديب إنتاج شركة سينرجي.