/640551/اتحاد-اليد-يعلن-موعد-انتهاء-دوري-المحترفين

أعلنت لجنة المسابقات باتحاد كرة اليد، عن موعد انتهاء الموسم المحلي الجديد من بطولة دوري المحترفين 2021/2022، ويعرض دوت الخليج موعد انتهاء البطولة، وكذلك موعد انطلاقها

موعد انتهاء بطولة دوري المحترفين

استقرت لجنة المسابقات باتحاد كرة اليد، عن تحديد يوم 31 من شهر مايو المقبل، لانتهاء فعاليات بطولة دوري المحترفين للموسم الجديد 2021/2022، والذي من المقرر أن ينطلق يوم 16 من شهر سبتمبر المقبل.

يذكر أنه تم تحديد شهر سبتمبر لانطلاق دوري المحترفين، بسبب الأجندة الدولية، والتي تنص على حصول اللاعبون على راحة بعد انتهائهم من المشاركة في أولمبياد طوكيو 2021.

حدد اتحاد كرة اليد مواعيد قيد الاعبين للمشاركة في بطولة دوري المحترفين، والتي قسمت على مراحل كالتالي:

المرحلة الأولى

تنطلق فترة السماح للنادي الأهلي ونادي الزمالك، لقيد اللاعبين للمشاركة في بطولة دوري المحترفين لكرة اليد للموسم المقبل، غدا الإثنين الموافق 12 يوليو، وتكون على صعيد الرجال والمرتبط والناشئين.

13 يوليو: فريق سبورتنج وفريق طلائع الجيش. 14 يوليو: فريق هليوبوليس وفريق الأوليمبى. 15 يوليو: فريق الطيران وفريق الزهور .

المرحلة الثانية

تنطلق المرحلة الثانية، من فترة السماح لقيد الأندية للاعبين للمشاركين في بطولة دوري المحترفين لكرة اليد للموسم الجديد 2021/2022، يوم 25 يوليو الجاري، وتأتي مواعيد القيد كالتالي: 25 يوليو: فريق سموحة وفريق البنك الأهلى. 26 يوليو: فريق الشمس وفريق الزيرة. 27 يوليو: فريق أصحاب الجياد وفريق المعادى. 28 يوليو: فريق مركز شباب إستاد المنصورة وفريق الحوار. 29 يوليو: فريق هليوليدو وفريق 6 أكتوبر.

قائمة منتخب مصر في كرة اليد

في حراسة المرمى: كريم هنداوي - محمد عصام الطيار - محمد علي في مركز الجناح الأيسر: عمر الوكيل بكار – أحمد مؤمن صفا في مركز الظهير الأيسر: علي زين – يحيى الدرع – حسن وليد قداح في مركز صانع الألعاب: أحمد هشام السيد "دودو" – أحمد خيري – سيف الدرع في مركز الجناح الأيمن: محمد سند – أكرم يسري في مركز الظهير الأيمن: أحمد الأحمر – يحيى خالد – محسن رمضان في مركز الدائرة: محمد ممدوح هاشم – إبراهيم المصري – وسام نوار – أحمد عادل