/640556/تونس-تعاني-تسجيل-أعلى-حصيلة-وفيات-بفيروس-كورونا-بالسلالة-الجديدة-في-الشرق-الأوسط

أعلنت منظمة الصحة العالمية، أن دولة تونس تسجل أعلى حصيلة وفيات بفيروس كورونا، فى منطقة الشرق الأوسط، بالسلالة الجديدة المتحورة دلتا، مطالبا المجتمع الدولي بدعم تونس وهو ما استجابة له عدد من الدول من خلال ارسال قوافل وشحنات للقاحات كورونا.

دوت الخليج يرصد تفاصيل تدهور الحالة الصحية لكورونا

كورونا فى تونس

وأضاف الدكتور محجوب العوني، أستاذ علم الفيروسات وعضو اللجنة العلمية لمجابهة فيروس كورونا، أن السلالة المتحورة لفيروس "دلتا" التي ظهرت لأول مرة في الهند تواصل انتشارها في تونس بشراهه ، ووجب مجابهتها بالتكثيف من التطعيم واحترام الاجراءات الوقائية.

السلالة الهندية المتحورة

كما طالب محجوب العوني، بفتح مراكز جديدة تخصص لتطعيم كل الفئات العمرية، محذرا من أن السلالة الهندية قادرة على أن تنتشر أكثر بين التونسيين باعتبارها وجدت "كل الامتيازات البيولوجية"، وفق تعبيره، هذا ما ساعد السلالة على الانتشار السريع، لتدخل البلاد في موجة جديدة، في ضوء مواصلة التراخي بحملة التطعيم".

ومع تدهور الوضع الصحي في تونس، أدرجت فرنسا البلاد ضمن القائمة الحمراء. وقال المتحدث باسم الحكومة الفرنسية، غابرييل أتال: "هذا يعني أنه بالنسبة للأشخاص غير الملقحين، لن يتمكنوا من الذهاب إلى هناك (تونس) أو العودة إلا للضرورة القصوى".

وتابع: "فقط الأشخاص الذين يقدمون نتائج تحليل سلبية ويسافرون لأسباب عاجلة سيتمكنون من القدوم إلى فرنسا، حيث سيخضعون إلى عزلة إلزامية لمدة 10 أيام".

تدهور الوضع الوبائي في تونس، دفع بمنظمة الصحة العالمية أيضا إلى إطلاق نداء استغاثة، الذي استجابت له عدة دول.

ارسال الجزائر للمساعدات

ومنحت دولة الإمارات العربية تونس 500 ألف جرعة من اللقاحات، كما أرسلت الجزائر 250 ألف جرعة ومعدات طبية لمواجهة الجائحة، بعد أن سبقتها طائرتين عسكريتين مصريتين لدعم تونس بالأدوية و المستلزمات الطبية .

ووجه خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز بدعم عاجل لتونس، بمساعدات تشمل تأمين مليون جرعة من اللقاح المضاد للفيروس ومستلزمات طبية ووقائية.

ووفقا لوكالة الأنباء السعودية، فإن ذلك يأتي استجابة لطلب من الرئيس التونسي قيس سعيّد خلال اتصال هاتفي مع ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان.

المساعدات الفرنسية

تعهدت فرنسا بتزويد تونس بأكثر من مليون جرعة خلال الأسابيع المقبلةن وأكد الرئيس الفرنسي ماكرون أنه يفكر بشكل شخصي فيما تعانيه

وتقع المستشفيات في تونس منذ أسبوعين تحت تدفق المرضى بأعداد كبيرة، وفقا لبيانات وزارة الصحة التونسية ، تجاوزت نسبة أسرة الإنعاش التي يشغلها المرضى 90 في المئة.

تلقي الرئيس التونسي لقاح كورونا

وتجدر الاشارة إلى أن الرئيس التونسي قيس سعيد تلقى الجرعة الأولى من اللقاح، الاثنين، بعد أن واجه انتقادات طيلة الفترة الماضية، في رسالة منه لتشجيع المواطنين للإقبال على التطعيم.

وأضاف الرئيس التونسي قيس سعيد إن "تونس قادرة على تجاوز الظرف الوبائي الدقيق بفضل العزيمة القوية والإرادة"، مؤكدا التزام الدولة بمواصلة التحرك من أجل توفير اللقاحات ومختلف التجهيزات والمستلزمات الطبية الضرورية. كما توجه بالشكر للبلدان التي قامت بإرسال مساعدات طبية، منتقدا المتاجرين بالفيروس الذين يحاولون الاستفادة سياسيا منه"، في إشارة واضحة لحركة النهضة الإخوانية.