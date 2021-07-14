عبد الغفار: القيادة السياسية تهتم بالبحث العلمى بشكل كبير

جدة - نرمين السيد - أكد الدكتور خالد عبدالغفار، وزير التعليم العالى والبحث العلمى، اهتمام القيادة السياسية بالبحث العلمى بشكل كبير، مشيرًا إلى أهمية الدور الذى تقوم به المراكز والمعاهد والهيئات البحثية، وما يمكن أن تقدمه من خدمات للمجتمع من خلال العمل على تحويل مخرجات البحث العلمى إلى تطبيقات يستفيد منها المجتمع.





جاء ذلك خلال اجتماع الوزير مع مجلس إدارة المعهد القومى للمعايرة، بحضور الدكتور ياسر رفعت، نائب الوزير لشؤون البحث العلمى، الدكتور محمود صقر، رئيس أكاديمية البحث العلمى والتكنولوجيا، الدكتور وليد الزواوى، أمين عام مجلس المراكز والمعاهد والهيئات البحثية، الدكتور نهى عماد، رئيس المعهد، وأعضاء المجلس، وذلك عبر تقنية الفيديو كونفرانس.

وأشاد الوزير بالدور الذى يقوم به المعهد القومى للمعايرة فى مجال البحث العلمى، لافتًا إلى أنه يعد من أكبر هيئات القياس فى الشرق الأوسط وإفريقيا.

وطالب الوزير، خلال الاجتماع، بترشيح أفضل أعضاء الهيئة البحثية من كل مركز أو معهد أو هيئة بحثية، لتكريمهم وتقديرهم وتشجيعهم على بذل المزيد من الجهد، وخلق مناخ للإبداع والتنافس بين الكوادر البحثية، بما يسهم فى تقدم البحث العلمى فى مصر، مؤكدًا أن ترشيح الباحثين سيكون وفقًا لمعايير دقيقة وواضحة.

ومن جانبها، استعرضت الدكتورة نهى عماد إجراءات وخطط المعهد للحصول على الاعتراف الدولى بقدرات القياس التى يقدمها المعهد، مشيرة إلى أن من أهم المتطلبات للحصول على الاعتراف الدولى: تطوير وتحديث أنظمة القياس والأجهزة المكملة، تطبيق نظام الجودة على الأنشطة العلمية بمعامل المعهد، إجراء مقارنات دولية مع معاهد دولية مناظرة، وإجراء أبحاث مترولوجية متخصصة لدعم قدرات القياس.

وافق المجلس على استضافة المعهد القومى للمعايرة لمقر صندوق رعاية المبتكرين والنوابغ لمدة عام.

كما يستضيف المعهد لفعاليات اجتماعات المنظمة الفرعية للمترولوجيا NEWMET عبر الفيديو كونفرانس، وذلك خلال الفترة من 22/21 يونيو 2021، بحضور ممثلى دول (مصر - السودان - ليبيا - غانا - نيجيريا - سيراليون - ليبيريا - أثيوبيا)، والتى تم خلالها انتخاب الدكتور نهى عماد، رئيسًا للمنظمة الفرعية للمترولوجيا NEWMET، وانتخاب المهندس ريتشارد أسيدو، من غانا نائبًا للمترولوجيا العلمية، والمهندسة ازدهار الطيب من السودان نائبًا للمترولوجيا القانونية.

وفى ختام الاجتماع، ناقش المجلس عددًا من الموضوعات الخاصة بشؤون أعضاء هيئة البحوث بالمعهد كالإعارات والترقيات والتعيينات.