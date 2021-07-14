وزير الداخلية يوافق على قبول دفعة جديدة بكلية الشرطة من حاملى الثانوية

جدة - نرمين السيد - وافق اللواء محمود توفيق، وزير الداخلية، على قُبول دفعة جديدة من الطلبة الراغبين فى الالتحاق بكلية الشرطة 2021، الحاصلين على الثانوية العامة أو ما يعادلها أو شهادة إتمام الدراسة الثانوية التى تمنحها المعاهد الثانوية الأزهرية.





وكذلك الحاصلون على المؤهلات الجامعية فى التخصصات التى تُمثل احتياجاً أساسياً لقطاعات وزارة الداخلية (ذكور وإناث) فى إطار الضوابط الواردة بالقانون رقم 91 لسنة 1975 بشأن إنشاء أكاديمية الشُرطة وتعديلاته، والقرار الوزارى رقم 864 لسنة 1976 بشأن اللائحة الداخلية للأكاديمية وتعديلاته. ويكون مواعيد الالتحاق بالنسبة للثانوية العامة من 12 أغسطس حتى 6 سبتمبر 2021. والحاصلون عليها العام الماضى فالموعد 20 يوليو حتى يوم الخميس 12 أغسطس.

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