عاجل.. مساعد وزير الداخلية يكشف شروط الالتحاق بكلية الشرطة 2021 

جدة - نرمين السيد - كشف اللواء دكتور أحمد إبراهيم، مساعد وزير الداخلية رئيس أكاديمية الشرطة، شروط الالتحاق بكلية الشرطة 2021 لخريجى الثانوية العامة والثانوية الأزهرية أو ما يعادلهما.





وأوضح إبراهيم، أنه بالنسبة للحاصلين على الثانوية العامة وما يعادلها والثانوية الأزهرية وخريجى الجامعات من التخصصات المطلوبة، يجب أن يكون مصرى الجنسية، ومن أبوين يتمتعان بهذه الجنسية عن غير طريق التجنُس.

كما تشمل الشروط، أن يكون محمود السيرة حسن السُمعة، وألا يكون سبق الحُكم عليه بعقوبة جناية فى إحدى الجرائم المنصوص عليها فى قانون العقوبات أو ما يُماثلها من جرائم منصوص عليها فى القوانين الخاصة، أو بعقوبة مُقيدة للحُرية فى جريمة مُخلة بالشرف أو الأمانة.

وتابع مساعد وزير الداخلية، أن الشروط تشمل، ألا يكون قد سبق فصله من خدمة الحكومة بحُكم أو بقرار تأديبى نهائيًا، وأن يكون مُستوفياً لشروط اللياقة الصحية والبدنية والسن، وألا يكون متزوجا أثناء الالتحاق بكلية الشرطة.

وقال إن على المتقدم، اجتياز الاختبارات المقررة.

كان اللواء محمود توفيق، وزير الداخلية، وافق على قُبول دفعة جديدة من الطلبة الراغبين فى الالتحاق بكلية الشرطة 2021 .