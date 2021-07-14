أندريه زكى مهنئا محافظ القاهرة بالعيد: الدولة قادرة على تحقيق طموحات الشعب

جدة - نرمين السيد - هنأ الدكتور القس أندريه زكى، رئيس الطائفة الإنجيلية بمصر، خالد عبدالعال محافظ القاهرة، بعيد الأضحى المبارك، فى زيارة له اليوم الأربعاء، بمقر ديوان عام المحافظة، على رأس وفد ضم قيادات الطائفة الإنجيلية بمصر.





ونقل رئيس الإنجيلية أرق التهانى وخالص الأمنيات لكافة القيادات التنفيذية بمحافظة القاهرة بمناسبة عيد الأضحى المبارك متمنيًا دوام النجاح والتقدم لما فيه خير وسلام لجميع الشعب المصرى العظيم، مشيرًا إلى الدور التاريخى للقيادة السياسية والدولة المصرية ومؤسساتها واجهزتها التنفيذية فى تحقيق طموحات وأحلام المصريين". وأضاف أندريه زكى: "نثمن المجهود العظيم الذى تقوم به محافظة القاهرة فى متابعة جميع المشاريع التنموية والتطوير والتحديث فى كل أنحاء المحافظة، بكفائة وتنظيم ميدانى على أعلى مستوى تحت قيادة سيادتكم". من جانبه، أعرب محافظ القاهرة عن سعادته بزيارة رئيس الطائفة الإنجيلية بمصر، موضحًا "تهنئكتم تعبر عن محبة خاصة وحقيقية، تعكس علاقة قوية ومتجذرة، إيمانًا منا جميعا بقيمة المواطنة والعمل معًا على أرض وطن واحد يجمعنا، لتحقيق رقى وتقدم مصرنا العزيزة".

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