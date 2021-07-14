عاجل.. شروط الالتحاق بكلية الشرطة 2021 للحاصلين على ليسانس الحقوق

جدة - نرمين السيد - كما أعلن مساعد وزير قبول أكاديمية الشرطة الحاصلين على درجة الليسانس فى الحقوق "ذكور - إناث" ودرجة البكالريوس فى التربية الرياضية "إناث" بحد أدنى تقدير "مقبول" لهذا العام 2021 وللعام السابق 2020.

والحاصلين على المؤهلات الجامعية فى التخصصات التى تمثل احتياجا أساسيا لقطاعات وزارة الداخلية "ذكور وإناث".

وذلك فى اطار الضوابط الواردة بالقانون رقم 91 لسنه 1975 بشأن إنشاء اكاديمية الشرطة والقرار الوزارى رقم 864 لسنه 1976 بشأل لائحة أكاديمية الشرطة.

ويخضع الطلاب لعدة اختبارات وهى:

- اختبار القُدرات، وهو اختبار تحريرى يستهدف قياس مستوى ثقافة الطالب ومعلوماته العامة وليس للطالب حق الاعادة فى هذا الاختبار فى حالة الرسوب

- اختبار السمات ويتم من خلال اخضاع الطالب لبطاريتين لقياس القدرات العقلية والسمات الشخصية والميول المهنية ولا يحق للراسب الاعادة فى هذا الاختبار .

- اختبار المقاس والقوام

اختبار المقاس: يتم قياس طول القامة للتأكد من استيفاء المقاييس المطلوبة، وفى حالة عدم إستيفاء المقاييس المطلوبة لا يكون للطالب حق الإعادة

اختبار القوام: يتم إختبار القوام من خلال التأكد من تناسب الطول مع الوزن "الطول - 90" ويكون للطالب حق الإعادة لمسرة واحدة فقه

- الكشف الطبى: يتم إجراء الكشوف الطبية المقررة أمام اللجنة الطبية المختصة، وللمتقدم فى حالة رسوبه الحق فى الاعادة لمرة واحدة فقط.

الكشف النفسى: يتم إجرائه أمام اللجنة الطبية المختصة من خلال مجموعة من القياسات النفسية، ولا يحق للراسب الإعادة فى هذا الإختبار

الاختبار الرياضى: يؤدى الطالب الاختبار الرياضى فى عدد من التمرينات الرياضية المقررة، ويكون للطالب حق الإعادة لمرة واحدة فى حالة وسوبه

الكشف الطبى المتقدم: يمثل الطالب أمام لجنة طبية لإجراء اختبارات طبية متقدمة على النحو التالى:

موجات صوتية على "القلب - البطن".

ورسم مخ كهربائى.

مقياس سمع تقليدى.

وظائف الكبد والكليتين.

الكشف عن العقاقير والمواد المخدرة.

تحليل الإيدز.

تحليل السكر التراكمى.

تحليل صورة دم كاملة.

تحليل هرمونات الغدة الدرقية.

تحليل إنزيم تكسير العضلات.

- لجنة اختبار الهيئة: عقب اجتياز الطالب لكل الاختبارات السابقة بنجاح يمثل أمام اللجنة المشكلة للاختبارات والتى تقوم بتطبيق معايير المفاضلة المنصوص عليها بقانون إنشاء أكاديمية الشرطة ولائحتها الداخلية بهدف انتقاء افضل العناصر.