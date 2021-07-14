صور.. محافظ الجيزة يلتقى متدربى البرنامج الرئاسى «دفعة الشهيد منسى»

جدة - نرمين السيد - التقى أحمد راشد، محافظ الجيزة، بمتدربى البرنامج الرئاسى لتأهيل التنفيذيين للقيادة الدفعة الثالثة "دفعة الشهيد أحمد منسى" وذلك فى نهاية البرنامج التدريبى الخاص بهم والذى إمتد لمدة شهرين داخل محافظة الجيزة فى الفترة من 22 مايو وحتى 15 يوليو فى إطار حرص الأكاديمية على إكساب المتدربين لمهارات العمل الميدانى وبالتعاون مع المحافظة .





واطلع محافظ الجيزة من متدربى البرنامج الرئاسى على مدى الاستفادة التى تحققت لديهم خلال فترة تواجدهم ومعايشتهم للأجهزة التنفيذية بالمحافظة والخبرات التى تم اكتسابها من خلال الجولات والعمل الميدانى بالإضافة إلى آرائهم ومقترحاتهم لتطوير منظومة العمل وأبرز المعوقات التى واجهتهم انطلاقا من معايشتهم للأجهزة التنفيذية خلال الشهرين الماضيين.

وأكد المحافظ أن العمل والمعايشة الميدانية بجانب البرامج التدريبية التى يتلقاها المتدربون بالأكاديمية سيساهم فى رفع قدراتهم من خلال تأهليهم بأحدث أساليب الإدارة والتخطيط العلمى والعملى وتطبيق الأساليب والطرق الحديثة فى الإدارة وصنع القرار بكفاءة عالية تؤهلهم لتولى المناصب القيادية فى العديد من الوظائف بالجهاز الإداري بما يعود بالنفع على الخدمات المقدمة للمواطنين.

ولفت إلى أن البرنامج الرئاسى للتنفيذيين سيساهم فى إنشاء قاعدة قوية وغنية من الكفاءات الشبابية المؤهلة علمياً وعملياً لتتوافق مع رؤية مصر المستقبلية وتحقيق استراتيجية التنمية المستدامة وفهم الأساليب الحديثة فى صنع السياسات والإدارة وصنع القرار، مشيرا إلى أن فترة البرنامج التدريبى بالمحافظة تهدف إلى التدريب العملى والمعايشة الميدانية لكافة القطاعات الإدارية والخدمية والمشروعات بنطاق المحافظة .

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