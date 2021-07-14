مدبولي: تكليفات مشددة من الرئيس بالالتزام بالجداول الزمنية لتنفيذ مشروعات العاصمة الادارية...

رئيس الوزراء يهنئ الرئيس والحكومة والشعب المصري بحلول عيد الأضحى المبارك والذكرى الـ 69 لثورة 23 يوليو المجيدة

استعراض الإصدار الثاني عشر لكتاب "وصف مصر بالمعلومات 2021"

استهل الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماع الحكومة اليوم، بتوجيه التهنئة إلى الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، وأعضاء الحكومة، وجموع الشعب المصري العظيم، بهذه الأيام المباركة، التي تشهد حلول عيد الأضحى المبارك، والذكرى الـ 69 لثورة 23 يوليو المجيدة، داعياً الله أن يعيد هذه الأيام على مصر وشعبها بالخير واليمن والبركات، وأن يكلل جهود الوطن بالتقدم والإزدهار.

واستعرض رئيس الوزراء نتائج الزيارة التي قام بها هذا الأسبوع إلى العاصمة الإدارية الجديدة، مؤكدأً على تكليفات الرئيس المشددة بضرورة الإلتزام بالجداول الزمنية لتنفيذ المشروعات والإنتهاء منها في التوقيتات المقررة، مشيراً إلى أنه سيزور العاصمة بصفة دورية من أجل المتابعة عن كثب، ومطالباً الوزارات بأن تتولى تحديد مجموعات العمل الأولية التي ستتولى الانتقال في الربع الأخير من العام، بهدف تشغيل المباني الحكومية، والعمل على حل أي تحديات قد تظهر في الشهور الأولى للتشغيل.

وأكد مدبولي أن مشروع العاصمة الإدارية الجديدة يمثل تحدياً كبيراً وعلامة واضحة على الإنجاز للمصريين، كما يعبر عن انطلاقة الجمهورية الجديدة بحسب توجيه القيادة السياسية، لافتاً إلى أن حجم العمل في هذا المشروع ضخم، فالمرحلة الأولى للعاصمة بمساحة 40 ألف فدان، التي يتم تنفيذها منذ سنوات قليلة، تمثلُ نحو نصف مساحة العاصمة الحالية لمصر "القاهرة"، التي يتم بناؤها منذ ما يزيد على ألف عام .

كما تطرق رئيس الوزراء خلال الاجتماع لاستعراض الإصدار الثاني عشر لكتاب "وصف مصر بالمعلومات 2021"، الذي تم إعداده من خلال مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء، في ضوء توجيهات رئاسية بأهمية وجود بنية معلوماتية قوية وفعالة، موضحاً أن الإصدار الحديث يضم في طياته 4 كتيبات رئيسية تعطي صورة متكاملة عن القطاعات التنموية بمحافظات الجمهورية، فضلاً عن استعراض أبرز جهود الدولة على مستوى كل محافظة، والتوجهات الحديثة في مجالات التنمية المحلية.

وأشار مدبولي إلى أن الإصدار تضمن كتاب "وصف مصر بالمعلومات 2021"، الذي يستعرض المؤشرات على المستوى القومي ومستوى المحافظات، وفقًا لتصنيف محدد يتضمن المساحة والتقسيم الإداري والسكان، والأنشطة الاقتصادية والاجتماعية، والخدمات الأساسية مثل التعليم، والصحة، والبنية التحتية، أما كتاب "وصف المحافظة بالمعلومات"، فيقدم صورة متكاملة عن بيانات كل محافظة، مع مقارنتها بمتوسطات الجمهورية.

وأوضح رئيس الوزراء أن الإصدار يتضمن أيضاً كتاب " آفاق تنمية المحافظة"، والذي تم استحداثه في الإصدارة الحالية لكتاب وصف مصر بالمعلومات، حيث يستعرض أبرز جهود الحكومة على مستوى المحافظة؛ ويتضمن الخطة الاستثمارية للمحافظة، بالإضافة إلى أبرز المبادرات الحكومية التنموية التي يتم تنفيذها لصالح سكان المحافظة، كما يتضمن آراء المواطنين بشأن جودة الخدمات، ويطرح مجموعة من المبادرات الدولية التي يُمكن الاسترشاد بها لتعزيز جهود التنمية بالمحافظة.

ذلك إلى جانب كتاب "خبرات دولية لتنمية المحليات المصرية"، ويعد أيضًا الإصدارة الأولى ضمن كتاب وصف مصر؛ والذي يهدف بشكل رئيس إلى طرح مجموعة من المبادرات التنموية وفق التجارب الدولية الجيدة، والتي تنتمي لمجالات العمل الوطني الذي يطرح التوجهات الحديثة في مجال التنمية المحلية، حيث يتضمن العديد من المبادرات الدولية والتي تصل إلى نحو (364) مبادرة تغطي (15) مجالاً، ويأتي إصدار هذا الكتيب ضمن حزمة معرفية متكاملة تستهدف رصد الواقع التنموي بمحافظات مصر، وحال التنمية بها، فضلًا عن أهم الجهود التنموية المبذولة في الوقت الراهن؛ حتى يتسنى البناء عليها.