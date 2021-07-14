وفاة طفل متأثرًا بإصابته في حريق بمطعم في الجيزة

/640560/وفاة-طفل-متأثرا-بإصابته-في-حريق-بمطعم-في-الجيزة

سادت حالة من الحزن عندما توفى طفل متأثرا بإصابته في حريق هائل اشتعل في مطعم في أوسيم بمحافظة الجيزة، وكشفت تحريات رجال المباحث، تحت إشراف اللواء محمد عبد التواب مدير المرور، أن الطفل أصيب خلال الحريق، و على الفور تم نقله إلى المستشفى، إلا أنه فارق الحياة بعد مرور عدة أيام على إصابته، نتيجة تدهور حالته الصحية.

دوت الخليج يرصد في السطور التالية تفاصيل وفاة طفل متأثرا بإصابته في حريق هائل في الجيزة

تفاصيل الواقعة

ترجع تفاصيل الواقعة عندما تلقى مركز شرطة أوسيم، بلاغا يفيد بوفاة طفل يبلغ من العمر ما يقرب من 15 سنة، نتيجة إصابته في حريق مطعم، وتوصلت تحريات رجال المباحث بالجيزة، أن الطفل أصيب في حريق اشتعل داخل مطعم منذ 4 أيام، وتم نقله إلى المستشفى، مصابا بعدة حروق بأنحاء جسده، إلا أن حالته الصحية تدهورت وفارق الحياة.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة، وأخطرت النيابة المختصة للتحقيقات.

- نصائح لتفادي نشوب الحرائق

يكون معدل انتشار الحرائق أكبر في درجات الحرارة المرتفعة الممثلة في فصل الصيف أكثر منها في فصل الشتاء؛ نظرًا لأن الحرارة تساعد على الاشتعال، فكلما زادت الحرارة زادت معها مؤشرات احتمالات زيادة وحدوث الحرائق.

وهناك ما يطلق عليه الوقاية من الحريق، وأن أولى خطوات الوقاية من الحريق هي التأكيد على وصلات الكهرباء، بحيث تكون معزولة بشكل جيد، والتأكيد على عدم حدوث شرارة في أي مكان في المنزل، ووجود طفاية حريق مناسبة للمكان، وأن يتعلم المواطن كيفية استخدامها.

الحماية المدنية

وقال مساعد وزير الداخلية ومدير الإدارة العامة للحماية المدنية الأسبق، اللواء ممدوح عبدالقادر، إن كثرة الحرائق في بداية الصيف ترجع إلى عدة أسباب، منها أجهزة التكييف التي يتعود المواطنون على استخدامها بكثرة في ذلك التوقيت من العام.

حيث يستخدمونها مباشرة بعد إغلاقها خلال فترة الشتاء دون عمل أي صيانة لها، فمن الممكن أن يوثر ذلك على التوصيلات الكهربائية، وهو سبب معتاد يحدث نتيجة له العديد من الحرائق، على حد قوله.