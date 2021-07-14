/640563/اليوم-منتخب-سيدات-السلة-يواجه-كينيا-في-تصفيات-المجموعة-الخامسة-الإفريقية

يلتقي المنتخب الوطني الأول لسيدات كرة السلة بقيادة إيهاب الألفي المدير الفني للمنتخب، مع منافسه منتخب كينيا، اليوم الأربعاء، ضمن منافسات الدور التمهيدي من تصفيات المنطقة الخامسة الإفريقية، والتي انطلقت يوم الإثنين الماضي، على أن تستمر حتى يوم 17 من شهر يوليو الجاري، ويعرض دوت الخليج موعد انطلاق المباراة:

موعد انطلاق مباراة منتخب سيدات السلة أمام كينيا

تقام مباراة منتخبنا الوطني لسيدات كرة السلة، مع نظيره منتخب كينيا، اليوم الأربعاء في تمام الساعة الثالثة مساء، على صالة "كيجالي أرينا"، ضمن منافسات المباراة الأخيرة من دور المجموعة الخامسة الإفريقية، والتي تقام في في برواندا، والمؤهلة لبطولة إفربقيا.

مشوار منتخب مصر في تصفيات المنطقة الخامسة الإفريقية

استطاع منتخب مصر لسيدات كرة السلة التغلب على منتخب جنوب السودان في أولى مبارياته في الدور التمهيدي من تصفيات المنطقة الخامسة الإفريقية، حيث انتهت المباراة بنتيجة 95/65 لصالح منتخبنا الوطني، ثم حقق الفوز على منتخب رواندا في ثاني مبارياته والتي أقيمت أمس الثلاثاء، وانتهت المباراة بنتيجة 71/59.

تحصل المنتخبات المشاركة في تصفيات المجموعة الخامسة الإفريقية، على راحة غدا الخميس، ثم تبدأ منافسات نصف النهائي يوم الجمعة، وتقام المنافسات بين الأول الرابع من طرف، وبين الثاني والثالث من طرف أخر، ثم يصعد إلى مباراة النهائي، الفريقين الفائزين في مباريات نصف النهائي، على أن يقام لقاء نهائي البطولة يوم السبت المقبل.

قائمة منتخب سيدات كرة السلة

استقر المنتخب الوطني لسيدات كرة السلة بقيادة إيهاب الألفي المدير الفني للمنتخب، على قائمة اللاعبين المشاركين في تصفيات المجموعة الخامسة الإفريقية، والتي جاءت كالتالي:

هاجر عامر – أسرار ماجد – رنيم الجداوي - ثريا محمد – فريدة وائل – نادين السلعاوي - ميرال أشرف – نورهان أحمد – فريدة مدحت - رضوى سالم – ريم هشام - ريم أسامة السعيد. بينما يتكون الجهاز الفني من: إيهاب الألفي المدير الفني – عمرو عاصم المدرب العام – محمد شوقي مساعد المدرب – أسماء العقباوي طبيبة البعثة – آلاء خالد إداري – عمرو زاهد حكم مرافق.