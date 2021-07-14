/640566/النائب-ياسر-عمر-نشهد-بنزاهة-محافظ-أسيوط-ولكن-شركة-رصف-الطرق-الداخلية-أخطأت-صور-وفيديو

ناقشت لجنة الإدارة المحلية خلال اجتماعها اليوم، برئاسة المهندس أحمد السجيني ، طلبي الغحاطة المقدمين من النائبين محمد حمدي دسوقي، والنائب ياسر عمر شيبه، بشأن عدم مطابقة أعمال رصف الشوارع بمراكز محافظة أسيوط المختلفة للمواصفات الفنية وخاصةمدينة اسيوط والمدرجة بخطة هذا العام، ويتم تنفيذها حاليا ، مما أدى إلى سوء حالة الطرق، واهدار للمال العام.

دوت الخليج يرصد تفاصيل اجتماع لجنة الادارة المحلية

وقال النائب ياسر عمر ، وكيل لجنة الخطة والموازنة، خلال مناقشة طلب الإحاطة المقدم منه، إلى سوء نوعية المواد المستخدمة فى الرصف، لافتا إلى أن الرصف بدأ فى الشوارع الجانبية للمحافظة والقرى والمراكز ، مشيرا إلى أنه تم تغيير الشركة بعد تدارك الأمر.

الأعمال الهندسية

وأضح النائب ياسر عمر إلى أن الأعمال الهندسية تتم باختبارات لعدم الوقوع فى هذه المشاكل، مطالبا الوزارة بموافاة اللجنة،بصور هذه الاختبارات وما تم من مقايسات،وما تم صرفه ، متسائلا عن مبلغ 300 مليون جنية اهدروا ولا يعرف اين صرفو.

جاء هذا خلال اجتماع لجنة الادارة المحلية بمجلس النواب، برئاسة النائب احمد السجيني وبحضور اللواء عصام سعد محافظ اسيوط.

وقال النائب أحمد السيجني ،رئيس اللجنة خلال بدء الاجتماع إن طلبات الإحاطة أداة مرنة لإحاطة الممثل التتفيذي علما بالمشكلة، موضحا أن الموضوع ليس استجواب وليس أداة اتهام ونناقش المشكلات لإيجاد حلول.

من جهته قال محافظ أسيوط أعجز عن الكلام وأنا موجود في برلمان الشعب وشرف لي وخالص التقدير للنواب والنائب أحمد السجيني ونواب أسيوط.

‏واضاف اللواء عصام سعد "نحن هنا لنناقش بقلب مفتوح وشفافية ومصداقية ويعلم الله ان ليس لدي غير بلدي وأهلي وأنا منهم وهم مني وليس لدي غير الصالح العام ولا أريد حاجة من الدنيا كلها إلا صالح بلدي، لن أتكلم من مذكرات أو ورق ولكن من قلبي".