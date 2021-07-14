تعرف على شروط الالتحاق بكلية الشرطة في العام الدراسي الجديد

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أعلنت وزارة الداخلية، اليوم الأربعاء 14 يوليو 2021، فتح باب التقديم لقبول دفعة جديدة من الراغبين في الالتحاق بكلية الشرطة، من طلاب الثانوية العامة أو ما يعادلها بحد أدنى مجموع 65%، والحاصلين على درجة الليسانس في كلية الحقوق، وذلك بدءًا من 20 يوليو الجاري.

جاء ذلك خلال المؤتمر الصحفي الذي انعقد، اليوم، داخل مقر أكاديمية الشرطة بالتجمع ، بحضور اللواء دكتور أحمد إبراهيم مساعد وزير الداخلية رئيس أكاديمية الشرطة، وعدد من قيادات الأكاديمية.

رئيس أكاديمية الشرطة: يجب أن يكون مصرى

وأوضح اللواء دكتور أحمد إبراهيم مساعد وزير الداخلية رئيس أكاديمية الشرطة، أن الشروط بالنسبة للحاصلين على الثانوية العامة وما يعادلها والثانوية الأزهرية وخريجى الجامعات من التخصصات المطلوبة، تتمثل في يجب أن يكون مصرى الجنسية، ومن أبوين يتمتعان بهذه الجنسية عن غير طريق التجنُس.

وشملت الشروط أيضا، أن يكون محمود السيرة حسن السُمعة، وألا يكون سبق الحُكم عليه بعقوبة جناية فى إحدى الجرائم المنصوص عليها فى قانون العقوبات أو ما يُماثلها من جرائم منصوص عليها فى القوانين الخاصة، أو بعقوبة مُقيدة للحُرية فى جريمة مُخلة بالشرف أو الأمانة.

وأشار رئيس أكاديمية الشرطة، إلى أن الشروط تشمل أيضا، ألا يكون قد سبق فصله من خدمة الحكومة بحُكم أو بقرار تأديبى بشكل نهائي، وأن يكون مُستوفياً لشروط اللياقة الصحية والبدنية والسن، وألا يكون متزوجا أثناء الالتحاق بكلية الشرطة.

وقال اللواء دكتور أحمد إبراهيم مساعد وزير الداخلية رئيس أكاديمية الشرطة إنه يجب على المتقدم لكلية الشرطة، اجتياز الاختبارات المقررة.