/640569/اليوم-انطلاق-منافسات-تتابع-السيدات-في-بطولة-العالم-للخماسي-الحديث

تبدأ اليوم الأربعاء، فعاليات الدور نصف النهائي بتتابع السيدات من بطولة العالم للخماسي الحديث للناشئين والناشئات، والتي تقام على ملاعب الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري بالإسكندرية، خلال الفترة من 12 إلى 18 من شهر يوليو الحالي، ويعرض دوت الخليج التفاصيل:

مواعيد انطلاق منافسات الدور نصف النهائي

تقام فعاليات نصف نهائي تتابع السيدات ببطولة الخماسي الحديث للناشئين والناشئات، بنظام المجموعتين، حيث يمثل منتخبنا الوطني كل من:

المجموعة الأولى(أ): سلمى أيمن وهانيا طارق.

المجموعة الثانية(ب):ملك خالد وأميرة قنديل.

مواعيد منافسات المجموعة (أ)

تنطلق فعاليات السلاح في تمام الساعة الواحدة والنصف ظهرا، بينما تنطلق فعاليات الليزر رن في تمام الساعة السابعة مساء. وتنطلق فعاليات السباحة في تمام الساعة الواحدة ظهراً.

مواعيد منافسات المجموعة (ب)

تنطلق فعاليات السلاح في تمام الساعة الرابعة والنصف مساء ، بينما تنطلق فعاليات الليزر رز في تمام الساعة الثامنة مساء. ويشارك في فعاليات اليوم 73 لاعبة من 27 دولة.

مواعيد حميع مباريات بطولة الخماسي الحديث

تتم منافسات البطولة بين 165 لاعب ولاعبة من ضمن الـ 27 دولة المشاركين في البطولة، حيث يشارك في فعاليات البطولة 92 لاعب و 73 لاعبة.

بدأت منافسات البطولة يوم الإثنين بتتابع السيدات، ثم تنطلق اليوم بتتابع الرجال، وبعد اننتهاء تصفيات السيدات والرجال، تبدأ منافسات نصف نهائي البطولة، حيث تبدأ فعاليات نصف نهائي بطولة السيدات يوم 14 يوليو، ثم تليها فعاليات نصف نهائي بطولة الرجال يوم 15 يوليو، وبعد حسم المتأهلين إلى نهائي البطولتين السيدات والرجال، تبدأ منافسات نهائي البطولة للسيدات يوم 16 يوليو، ثم تليها مباشرة منافسات نهائي بطولة الرجال يوم 17 يوليو، ثم يشهد يوم 18 يوليو(اليوم الأخير)، ختام فعاليات البطولة، حيث يشهد ذلك اليوم تتابع المختلط.

الدول المشاركة في بطولة الخماسي الحديث

تشارك مصر وهي الدولة المستضيفة للبطولة، بجانب كل من المنتخبات التالية: ألمانيا وبيلاروسيا والبرازيل وكندا والتشيك والإكوادور وفرنسا وجورجيا وجواتيملا والمجر وإيطاليا وكازاخستان وكوريا الجنوبية ولاتفيا وليتوانيا والمكسيك وبيرو وبولندا وروسيا وجنوب إفريقيا وإسبانيا والسويد وسويسرا وتركيا وأوكرانيا والولايات المتحدة الأمريكية.