إلهام الفضالة حديث السوشيال ميديا بعد زواجها من حسام جوهر..«تفاصيل»

/640572/إلهام-الفضالة-حديث-السوشيال-ميديا-بعد-زواجها-من-حسام-جوهرتفاصيل

تصدرت الفنانة الكويتية إلهام الفضالة مؤشرات بحث جوجل خلال الساعات القليلة الماضية بعد الإعلان بشكل مفاجأ عن عقد قرانها من الفنان الكويتي شهاب جوهر، الأمر الذي داء على لسان الأعلامية مي العيدان، اذ لم يكن الكثير على دراية بنبأ انفصالها

دوت الخليج يكشف تفاصيل عقد قران إلهام الفضالي على حسام جوهر

أثارت الفضالة جدلا واسعا على منصات التواصل الاجتماعي، بعدما شاركت مي العيدان صورة لإلهام، في حفل زفافها إلى جانب شهاب جوهر من مسلسل «أمينة حاف»، وعلقت على الصورة قائلة: “ألف مبروك إلهام الفضالة وشهاب جوهر”، الأمر الذي أثار حيرة الجمهورحول حقيقة زواجهما.

إلهام الفضالي تؤكد نبأ زواجها

وأكدت الفضالة نبأ زواجها، كمن خلال مقطع فيديو شاركته على سناب شات، قالت فيه: “كثرة الأقاويل وكثر الحكي، أنا من الناس اللي طول عمري تعرفوني ما أتكلم في حياتي الخاصة في السوشيال ميديا أبداً، نعم كنت امرأة منفصلة ولم أتكلم عن طلاقي ولا عن سبب طلاقي ولا عن حياتي المأساوية اللي كنت عايشتها، ولو بفتح فمي وأقول رح تصير قنابل مو بالكويت بل بالعالم كله، صبرت وصبرت”.

وتابعت: “جاه اليوم اللي أخدت فيه قرار صحيح علشان أحافظ على بناتي، حطوا عليها خطين حمر.. والحكي واصل حق ناس معينة لأنه إذا تمادوا معاي زيادة رح يعرفون ويرجعون شوي ورا حق العنف الأسري”.

وأوضحت الفضالي سبب انفاصلها عن زوجها الأول فقالت: “انفصلنا حفاظا على بناتي وعلى سمعتي التي تأثرت وتأزمت في يوم ما، بسبب هذا الزواج.. عموماً خلصنا باب وسديناه، كنت ناوية أفتح صفحة وحياة جديدة”.

وظهر جوهر مع الفضالة في الفيديو، وقال: "نحن تزوجنا على سنة الله ورسوله، واللي حصل بالضبط إن في حفلة المتميزين أنا دريت إن إلهام انفصلت"، ثم اتصل بها ليتأكد منها وبالفعل أكدت له الخبر، وروى الثنائي تفاصيل علاقتهما وكيفية ارتباطهما، مشيرين إلى أنهما ارتبطا رسمياً في شهر يونيو الماضي.

إلهام الفضالي تحتفل بعقد قرانها

واحتفلت الفنانة الكويتية الهام الفضالي بعقد قرانها على الفنان الكويتى شهاب جوهر، فنشرت صورة عبر حسابها على إنستجرام من الحفل وهى ترتدى فستان زفاف، وكتبت على الصورة قائلة:" الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات تم عقد قراني على شهاب جوهر".

كما أعاد شهاب جوهر نشر نفس الصورة، التي تجمعه مع الهام الفضالي: بعدما نشرتها على حسابها على إنستجرام، وكتب على الصورة قائلا:" لحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات".