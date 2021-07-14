مدبولى يطالب بتحديد مجموعات العمل الأولية المقرر انتقالها للعاصمة الإدارية

جدة - نرمين السيد - استهل الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، اجتماع الحكومة اليوم، بتوجيه التهنئة إلى الرئيس عبدالفتاح السيسى، وأعضاء الحكومة، وجموع الشعب المصرى، بهذه الأيام المباركة، التى تشهد حلول عيد الأضحى، والذكرى الـ 69 لثورة 23 يوليو، داعيًا الله أن يعيد هذه الأيام على مصر وشعبها بالخير واليمن والبركات، وأن يكلل جهود الوطن بالتقدم والإزدهار.





واستعرض رئيس الوزراء نتائج الزيارة التى قام بها هذا الأسبوع إلى العاصمة الإدارية الجديدة، مؤكدًا أن هناك تكليفات من الرئيس المشددة بضرورة الإلتزام بالجداول الزمنية لتنفيذ المشروعات والإنتهاء منها فى التوقيتات المقررة.

ولفت إلى أنه سيزور العاصمة بصفة دورية من أجل المتابعة عن كثب، مطالبًا الوزارات بأن تتولى تحديد مجموعات العمل الأولية التى ستتولى الانتقال فى الربع الأخير من العام، بهدف تشغيل المبانى الحكومية، والعمل على حل أى تحديات قد تظهر فى الشهور الأولى للتشغيل.

وأكد مدبولى أن مشروع العاصمة الإدارية الجديدة يمثل تحديًا كبيرًا وعلامة واضحة على الإنجاز للمصريين، كما يعبر عن انطلاقة الجمهورية الجديدة بحسب توجيه القيادة السياسية، لافتًا إلى أن حجم العمل فى هذا المشروع ضخم، فالمرحلة الأولى للعاصمة بمساحة 40 ألف فدان، التى يتم تنفيذها منذ سنوات قليلة، تمثلُ نحو نصف مساحة العاصمة الحالية لمصر "القاهرة"، التى يتم بناؤها منذ ما يزيد على ألف عام .

كما تطرق رئيس الوزراء خلال الاجتماع لاستعراض الإصدار الثانى عشر لكتاب "وصف مصر بالمعلومات 2021"، الذى تم إعداده من خلال مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء، فى ضوء توجيهات رئاسية بأهمية وجود بنية معلوماتية قوية وفعالة، موضحًا أن الإصدار الحديث يضم فى طياته 4 كتيبات رئيسية تعطى صورة متكاملة عن القطاعات التنموية بمحافظات الجمهورية، فضلاً عن استعراض أبرز جهود الدولة على مستوى كل محافظة، والتوجهات الحديثة فى مجالات التنمية المحلية.

وأشار مدبولى إلى أن الإصدار تضمن كتاب "وصف مصر بالمعلومات 2021"، الذى يستعرض المؤشرات على المستوى القومى ومستوى المحافظات، وفقًا لتصنيف محدد يتضمن المساحة والتقسيم الإدارى والسكان، والأنشطة الاقتصادية والاجتماعية، والخدمات الأساسية مثل التعليم، والصحة، والبنية التحتية، أما كتاب "وصف المحافظة بالمعلومات"، فيقدم صورة متكاملة عن بيانات كل محافظة، مع مقارنتها بمتوسطات الجمهورية.

وأوضح رئيس الوزراء أن الإصدار يتضمن أيضًا كتاب " آفاق تنمية المحافظة"، والذى تم استحداثه فى الإصدارة الحالية لكتاب وصف مصر بالمعلومات، إذ يستعرض أبرز جهود الحكومة على مستوى المحافظة، ويتضمن الخطة الاستثمارية للمحافظة، بالإضافة إلى أبرز المبادرات الحكومية التنموية التى يتم تنفيذها لصالح سكان المحافظة، كما يتضمن آراء المواطنين بشأن جودة الخدمات، ويطرح مجموعة من المبادرات الدولية التى يُمكن الاسترشاد بها لتعزيز جهود التنمية بالمحافظة.

ذلك إلى جانب كتاب "خبرات دولية لتنمية المحليات المصرية"، ويعد أيضًا الإصدارة الأولى ضمن كتاب وصف مصر، والذى يهدف بشكل رئيس إلى طرح مجموعة من المبادرات التنموية وفق التجارب الدولية الجيدة، والتى تنتمى لمجالات العمل الوطنى الذى يطرح التوجهات الحديثة فى مجال التنمية المحلية، حيث يتضمن العديد من المبادرات الدولية والتى تصل إلى نحو (364) مبادرة تغطى (15) مجالاً، ويأتى إصدار هذا الكتيب ضمن حزمة معرفية متكاملة تستهدف رصد الواقع التنموى بمحافظات مصر، وحال التنمية بها، فضلًا عن أهم الجهود التنموية المبذولة فى الوقت الراهن، حتى يتسنى البناء عليها.