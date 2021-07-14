عاجل.. السيسى لسعد الحريرى: ندعم المسار السياسى للبنان لاستعادة الاستقرار

جدة - نرمين السيد - وصرح بسام راضى، المتحدث الرسمى باسم رئاسة الجمهورية، بأن الرئيس رحب بـ سعد الحريرى فى مصر، مؤكداً دعم مصر الكامل للمسار السياسى له، والذى يهدف لاستعادة الاستقرار فى لبنان والتعامل مع التحديات الراهنة، فضلاً عن جهود تشكيل الحكومة، مع أهمية تكاتف مساعى الجميع لتسوية أى خلافات الخلافات فى هذا السياق لإخراج لبنان من الحالة التى يعانى منها حالياً، بإعلاء مصلحة لبنان الوطنية، بما يساعد على صون مقدرات الشعب اللبنانى الشقيق ووحدة نسيجه الوطنى.

من جانبه، أشاد سعد الحريرى، بجهود مصر الحثيثة والصادقة لحشد الدعم الدولى للبنان على شتى الأصعدة فى ظل استمرار التحديات الصعبة التى يواجهها الشعب اللبناني، خاصةً على المستوى السياسى والاقتصادى، مؤكداً اعتزاز لبنان بالعلاقات التاريخية الوطيدة التى تربط الدولتين الشقيقتين، والتى تقوم على أسس من التضامن والأخوة، وتقدير بلاده للدور المصرى الحيوى كركيزة أساسية فى حفظ الاستقرار بها والمنطقة العربية ككل.

وأوضح المتحدث الرسمى أن اللقاء تناول استعراض المشهد السياسى اللبنانى، بالإضافة إلى سبل تعزيز أطر التعاون الثنائى القائمة بين البلدين الشقيقين، وكذا مناقشة تطورات أبرز الأوضاع الإقليمية.