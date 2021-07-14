وفد الكنيسة الأسقفية يهنئ وزير الأوقاف بحلول عيد الأضحى

جدة - نرمين السيد - وخلال اللقاء أكد الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، أننا نعمل معا على ترسيخ ثقافة العيش المشترك وننطلق من أرضية وطنية وإنسانية خالصة، مؤكدًا أن مؤتمر المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية الثانى والثلاثين المزمع عقده سيكون تحت عنوان: "عقد المواطنة وأثره فى تحقيق السلام المجتمعى والعالمى"، بهدف ترسيخ عقد المواطنة وبيان مشروعية الدولة الوطنية والحفاظ على كيانها.

وتابع وزير الأوقاف أن المؤتمر يشمل 7 محاور هى "مشروعية الدولة الوطنية، وضوابط عقد المواطنة، والتسامح الدينى، ومكانة المرأة فى الدولة الوطنية، وعقد المواطنة والحماية الاجتماعية، وعقد المواطنة وأثره فى تحقيق الأمن المجتمعى، والتزام عقد المواطنة وأثره فى تحقيق السلام العالمى".

من جانبه وجه المطران سامى فوزى، رئيس أساقفة الكنيسة الإنجليكانية التهنئة للدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، بمناسبة عيد الأضحى المبارك، مشيدًا بجهوده فى ترسيخ أسس العمل الوطنى المشترك.

كما أهدى وزير الأوقاف، المطران سامى فوزى والوفد المرافق له نُسَخًا من كتابى: "حوار الأديان والثقافات" و"حماية الكنائس فى الإسلام"، وأثنى فوزى والوفد المرافق على هذا النتاج الفكرى والثقافى الذى يتميز بالوسطية والاعتدال.