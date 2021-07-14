محافظ القليوبية يعتمد تنسيق القبول بالمدارس الثانوية الفنية

جدة - نرمين السيد - اعتمد محافظ القليوبية عبدالحميد الهجان، تنسيق القبول بالمدارس الثانوية الفنية للعام الدراسى الجديد "2021 - 2022"، وذلك وفقًا للمذكرة المقدمة من الدكتور ياسر محمود وكيل وزارة التربية والتعليم حول تنسيق المدارس الثانوية الفنية.





وقال الدكتور ياسر محمود فى بيان اليوم الأربعاء، إنه بمدارس التعليم الثانوى الزراعى تم اعتماد 170 درجة للبنين و165 للبنات، وبمدرسة مسطرد المتقدمة للتصنيع الغذائى اعتمد 235 للبنين والبنات.

وأَضاف محافظ القليوبية أنه بمدارس التعليم الثانوى الصناعى أصبح الحد الأدنى للقبول 245 درجة بمدرسة بنها الثانوية الميكانيكية بنين، و230 درجة بمدرسة كفر شكر الثانوية الصناعية بنين، و220 درجة بمدرسة شلقان الثانوية الصناعية بنين، وبمدرسة العبور الثانوية الصناعية المشتركة 210 درجات للبنين و220 للبنات.

وأوضح أنه بمدرسة بنها الثانوية الزخرفية بنين اعتمد 225 درجة، وبطوخ الثانوية الصناعية بنين 220 درجة، وعرب جهينة الثانوية الصناعية بنين 3 سنوات 220 درجة، ومدرسة عمار بن ياسر الثانوية الصناعية بنين 225 درجة، ومدرسة شبرا الخيمة الصناعية الجديدة بنين 230 درجة.

وأشار المحافظ إلى أنه بمدرسة بنها الثانوية الصناعية بنات 225 درجة، وبلتان الثانوية الكهربائية بنات 225 درجة، وبرشوم الثانوية الصناعية بنات 225 درجة، وكفر شكر الصناعية بنات بمدرسة 220 درجة، وقليوب الثانوية الصناعية بنين 215 درجة، وطنان الثانوية الصناعية بنين 210 درجات، والشهيد محمد ياسر حسنى الصناعية بنات 235 درجة، وعبد المجيد عامر الصناعية بنين 220 درجة، وعرب الصوالحة الصناعية بنين 220 درجة.

ولفت إلى أنه بمدرسة الشهيد عصام يونس عبد الفتاح بنات 230 درجة، وفاطمة الزهراء الصناعية بنات 230 درجة، وشبلنجة الثانوية الصناعية بنات 215 درجة، والشهيد محمود ربيع عبد العزيز الصناعية بنات 210 درجات، والشهيد سامح عبد المعبود البطاوى الصناعية بنات 220 درجة، واجهور الثانوية الصناعية بنين 215 درجة، وقليوب الثانوية الصناعية بنات والقناطر الخيرية الصناعية بنات 220 درجة.

ونوه محافظ القليوبية بأن مدرسة القناطر الخيرية الصناعية بنين اعتمد 215 درجة، والشهيد محمد على عبد العال الصناعية بنين فى بهتيم 215 درجة، والسادات الثانوية الصناعية بنين 220 درجة، والخصوص الثانوية الصناعية بنين 210 درجات، وشبين القناطر الصناعية بنين 215 درجة، وشبين القناطر الثانوية الصناعية بنات 230 درجة، وعرب جهينة الثانوية الصناعية بنات 220 درجة، وشبرا الخيمة الصناعية بنات 230 درجة، والسلام الثانوية الصناعية بنات 220 درجة ومدرسة الثانوى الصناعى المتقدم نظام خمس سنوات 235 درجة.

وقال الهجان إنه بمدرسة ايجيبت جولد للتكنولوجيا التطبيقية فتم تنسيقها بمجموع 250 درجة، والمدرسة الفنية لمياه الشرب والصرف الصحى بمحطة مياه مسطرد بمجموع 250 درجة، وبمدارس التعليم الثانوى التجارى والفندقى فقد تم اعتماد المدارس التجارية نظام ثلاث سنوات بمجموع 185 درجة بنين و140 درجة بنات.

أما المدارس التجارية نظام خمس سنوات "بنها المتقدمة - شبرا المتقدمة" تنسيقها يبدأ بمجموع 245 درجة للبنين و235 درجة للبنات، والمدرسة الفندقية المحولة "بنها الفندقية - بهتيم الفندقية" بمجموع 245 درجة للبنين و235 درجة للبنات، والمدرسة الفندقية نظام ثلاث سنوات "القناطر الفندقية" بمجموع 230 درجة للبنين و225 درجة للبنات ومدرسة ناصر التجارية العسكرية بمجموع 190 درجة.