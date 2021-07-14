وأشارت محافظة الإسكندرية فى بيان صادر اليوم، إلى إنه بذلك فقد بلغ إجمالى ما تم التحفظ عليه من مركبات من جانب وحدة الإزالة الفورية بالمحافظة بقيادة اللواء محمد سحلول مستشار المحافظ، والمهندس إسلام عودة مدير المكتب الفنى الهندسى، منذ إنشائها إلى 1.233 مركبة مخالفة.
وأضاف البيان، أن المركبات المتحفظ عليها شملت 338 مركبة توك توك، و304 تروسيكلات و255 دراجة بخارية، و336 مركبة متنوعة أخرى ما بين "عربة كارو، ميكروباص، تاكسى، ملاكى، توناية، سيارات نقل".
وكان محمد الشريف محافظ الإسكندرية، قد أنشأ "إدارة متابعة مشروع تطوير محور المحمودية" وذلك لضمان تحقيق أعلى معدلات الأداء والارتقاء بكل الخدمات العامة المقدمة من طرق وأرصفة وكباري وأعمدة إنارة وحدائق ونظافة عامة وغيرها، والعمل على استدامة تلك الخدمات بالمستوى اللائق لخدمة المواطنين.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر محافظة الإسكندرية تتحفظ على 672 مركبة مخالفة على محور المحمودية خلال 6 أشهر على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
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