محافظ بورسعيد: تخصيص 58 مسجدا لأداء صلاة عيد الأضحى

جدة - نرمين السيد - وشدد الغضبان فى بيان اليوم الأربعاء، على مديرية الأوقاف بالتأكيد على أئمة المساجد بضرورة التزام المصلين بالإجراءات الاحترازية والوقائية التى أصدرتها لجنة إدارة أزمة فيروس كورونا برئاسة رئيس مجلس الوزراء، والخاصة بصلاة عيد الأضحى، وعدم اصطحاب الأطفال خلال إقامة شعائر صلاة العيد وغلق مصلى النساء والتعامل معها مثل صلاة الجمعة وبنفس الإجراءات الاحترازية المتبعة فى هذا الشأن.

ووجه محافظ بورسعيد بمراعاة مسافة التباعد من قبل المواطنين والحرص على عدم التكدس وجلب المصلى الخاص بكل مصلى وارتداء الكمامات للجميع داخل المسجد حرصًا على صحة وسلامة المواطنين.

كما وجه المحافظ بالقيام بأعمال تطهير وتعقيم ونظافة المساجد المعدة للصلاة وتقديم النصح للمواطنين عبر الأئمة والخطباء ومواقع التواصل الاجتماعى بعدم الذبح بالشوارع والطرقات والتوجه إلى منطقة مجازر بورسعيد بالقابوطى الجديد.