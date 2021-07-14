ننشر التخصصات المطلوبة لدفعة الضباط المتخصصين 2021 بأكاديمية الشرطة

جدة - نرمين السيد - وأوضح إبراهيم خلال مؤتمر صحفى عقده صباح اليوم الأربعاء، بان التخصصات كلية الطب البشرى المؤهل دكتوراه وماجستير بكل التخصصات والعلوم الطبية المساعدة، وعلاج طبيعى، وطب أسنان، وصيدلية، والهندسة، والحاسبات ونظم المعلومات، وتمريض، وطب بيطرى، والحقوق، التربية الرياضية، واقتصاد وعلوم سياسية، وفنون تطبيقية، وفنون جميلة، وآداب، وعلوم، وتجارة، والعام، والسن.

وقال مساعد وزير الداخلية رئيس أكاديمية الشرطة إن اللواء محمود توفيق، وزير الداخلية، وافق على قُبول دفعة جديدة من الطلبة الراغبين فى الالتحاق بكلية الشرطة 2021 فى قسم الضباط المتخصصين.

وأوضح إبراهيم أن الحاصلين على المؤهلات الجامعية فى التخصصات التى تُمثل احتياجًا أساسيًا لقطاعات وزارة الداخلية (ذكور وإناث) فى إطار الضوابط الواردة بالقانون رقم 91 لسنة 1975 بشأن إنشاء أكاديمية الشُرطة وتعديلاته، والقرار الوزارى رقم 864 لسنة 1976 بشأن اللائحة الداخلية للأكاديمية وتعديلاته.

ويكون مواعيد الالتحاق بالنسبة الحاصلين على شهادة الليسانس فى الحقوق ذكور وإناث - بكالوريس التربية الرياضية إناث العام السابق 2020.. وتبدأ اعتبارًا من يوم الثلاثاء 27 يوليو 2021، واليوم الخميس 19 أغسطس 2021 ولمدة 20 يومًا من خلال مكتب تنسيق كلية الشرطة.

وأوضح مساعد وزير الداخلية اللواء أحمد إبراهيم بالنسبة للحاصلين على شهادة الليسانس فى الحقوق البكالوريوس التربية الرياضية العام الحالى 2021 يكون التقديم اعتبارًا من يوم السبت 21 أغسطس حتى يوم الثلاثاء الموافق 21 سبتمبر، ولمدة 28 يوميًا من خلال مكتب تنسيق القبول بكلية الشرطة.