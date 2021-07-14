القوي العاملة : وفد كنيسة الأنبا شنودة يشيد بوحدات التدريب المتنقلة بالبحر...

استقبلت مديرية القوى العاملة بالبحر الأحمر ، فى جو يسوده المحبة والود ، وفد من كنيسة الأنبا شنودة برئاسة الأنبا إيلاريون أسقف إبراشية البحر الأحمر .

وتفقد وفد الكنيسة يرافقة سعيد عبد الراضي مدير المديرية، وحدة التدريب المتنقلة التابعة للمديرية والموجودة فى المحافظة ، والمنتجات التى تم تصنيعها على أيدي المتدربات من الملابس الجاهزة ، كما تم تفقد مكتب عمل الغردقة ، وتم الإطلاع على الأعمال التي يقوم بها المكتب وما يقدمه من خدمات جماهيرية .

وأشاد وفد الكنيسة ، بجهود الوزارة في تصنيع تلك وحدات التدريب المتنقلة ، واهتمامها بعملية التدريب المهني للشباب، وكذلك المستوى الرفيع للمتدربات، ودقة تصنيع المنتجات ، والمهارة فى استخدام المعدات والآلات فى الفترة البسيطة المعدة للتدريب وفق ما تحدده الوزارة فى برنامجها التدريبي .

واستعرض مدير المديرية ، مع وفد الكنيسة الأعمال التى تقوم بها المديرية في مجال التفتيش العمالى ، والتفتيش على إجراءات السلامة والصحة المهنية ، وتأمين بيئة العمل ، فضلا عن الخدمات التى توفرها للمواطنين من أبناء المحافظة .

كما استعرض مدير المديرية الخدمات التى تقدمها المديرية للعمالة غير المنتظمة والصيادين من أبناء المحافظة ، وأوجه الرعاية الإجتماعية والصحية المقدمة لتلك الفئات ، حيث تقوم المديرية بصرف منحاً سنوياً لتلك الفئة على أربع دفعات تصل فى مجملها إلى 2000 جنيه فى المناسبات والأعياد .