السجيني يطالب محافظ اسيوط بوجود معايير يتم بشأنها اختيار شوارع المحافظة للرصف«صور وفيديو»

/640575/السجيني-يطالب-محافظ-اسيوط-بوجود-معايير-يتم-بشأنها-اختيار-شوارع-المحافظة-للرصفصور-وفيديو

أكد النائب أحمد السجيني، رئيس لجنة الادارة المحلية بمجلس النواب، أن وزارة التنمية المحلية هي المنوط بها التفتيش والمراقبة، فضلا عن تقديم الدعم المادي حكوميا واصدار كتابات دورية للمحافظين، بصفتها الوزارة التنسيقية بين المحافظات والحكومة،مشيدا يعقد بروتوكول بين الوزارة وهيئة الطرق والكباري .

دوت الخليج يرصد تفاصيل اجتماع لجنة الادارة المحلية بالبرلمان بحضور محافظ اسيوط

سوء حالة طرق اسيوط

وقال النائب أحمد السجيني رئيس لجنه الإدارة المحلية بمجلس النواب، خلال اجتماع اللجنة بحضور محافظ أسيوط اللواء عصام سعد أن النواب اجتمعوا في هذه الجلسة علي أمرين أولها ملاحظات في رصف الطرق وسوء حالتها بشكل عام علي مستوي المحافظة وتوابعها، مشيرا إلي أن هذا الأمر يحتاج اهتمام مركزي ومحلي، وكذلك المعايير التي يتم بشأنها اختيار شوارع المحافظة الرصف .

جاء هذا خلال اجتماع لجنة الادارة المحلية برئاسة النائب أحمد السجيني، رئيس اللجنة، وبحضور اللواء عصام سعد محافظ اسيوط.

مشاركة النواب فى الخطة

وأشار النائب أحمد السجيني رئيس لجنه الإدارة المحلية، إلي أن الأمر الثاني الذي عرضه النواب هو عدم مشاركتهم في خطة المحافظة متحفظا علي هذا، قائلا:” إن هناك محافظات لا تشارك نوابها في الخطه الخاصة بالمحافظة وهذا يخالف ما وعد به رئيس مجلس الوزراء في اجتماعاته مع رؤساء اللجان النوعيه”، مشيرا إلي أن الأسباب التي تمنع مشاركة النواب لخطة المحافظات تأتي في الأغلب من قبل المحافظة أن النواب مختلفين وهذا اعتقد غير مبرر لأن النواب تجتمع علي خدمة المواطن .