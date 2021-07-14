/640576/إليسا-تواسي-الشعب-العراقي-في-حادث-مستشفى-الحسين-قلبي-مع-العراق

نشب حريق هائل في مستشفى الحسين في الناصرية المخصّص لعلاج المرضى المصابين بفيروس كورونا بجمهورية العراق، والذي أسفر عن عدد مهول من الضحايا.

دوت الخليج يرصد مساندة النجمة اللبنانية إليسا لشعب العراق في حادثهم الأليم.

تعليق إليسا على حادث العراق

وحرصت نجمات الفن العربي وعلى رأسهم المطربة اللبنانية إليسا بالتعليق على هذا الحادث المروع، الذي أشعر له الأبدان وأحدث ضحة عارمة عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

وغردت إليسا بتويتة عبر حسابها الرسمي على موقع التدوينات القصيرة «تويتر»، واست فيها شعب العراق: "‏قلبي مع العراق ومع بغداد وشعبا بهل المصاب الأليم اللي صار عندنا.. الله يحمي العراق وكل العالم العربي".

وزارة الصحة العراقية تعلن الحصيلة الرسمية لضحايا حريق مستشفى الحسين التعليمي

و أعلنت وزارة الصحة العراقية، اليوم الأربعاء، الحصيلة الرسمية لضحايا حريق مستشفى الحسين التعليمي في محافظة ذي قار.

وذكرت في بيان صحفي: "بعد اتمام إجراءات الدفاع المدني والطب العدلي في المحافظة، فإن مجموع شهداء حادثة مستشفى الإمام الحسين عليه السلام، بلغ 39 شهيدا معلوم الهوية، و21 مجهول الهوية".

وأضافت: "يتم حاليا اتخاذ الإجراءات اللازمة لتحديد هويات الجثث مجهولة الهوية وسيتم الإعلان عن ذلك حال إكمال الإجراءات الطبية العدلية اللازمة".

ويوم أمس نشرت RT وثيقة حكومية تظهر أسماء ضحايا حريق مستشفى الحسين التعليمي الخاص بعزل مرضى كورونا في محافظة ذي قار بجنوب العراق يوم الاثنين الماضي.

إليسا تنعي شقيق رامي صبري

ومن ناحية أخرى عبرت النجمة اللبنانية إليسا، عن حزنها من خبر وفاة كريم صبري شقيق النجم رامي صبري، ووجهت إليسا رسالة عزاء على حسابها الشخصية بموقع «تويتر»، قائلة: "أحر التعازي الك ولعيلتك بمصابكن الأليم.. مش ممكن اتخيل الحزن والوجع على الخسارة الكبيرة.. يا رب يحفظ روحه بالجنة ويعطيكن الصبر على فراقه".