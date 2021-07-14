رئيس ريال مدريد: كريستيانو رونالدو رجل مختل ومريض نفسي

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بيريز يهين كريستيانو رونالدو

نشرت صحيفة إل كونفيد نسيال اليوم الأربعاء، تسجيلات صوتية مسربة لبيريز وهو يتحدث عن كريستيانو رونالدو نجم فريق ريال مدريد السابق وفريق يوفنتوس الإيطالي الحالي، ويعود أصل تلك الترسيبات إلى عام 2012.

وقال بيريز: "كريستيانو رجل أحمق ومغرور، والجماهير يظنون أنه رجل طبيعي ولكنه ريض نفسي ولا يحب إلا نفسه".

بيريز يشن هجوما على مورنيو

كما احتوت التتسجيلات التي نشرتها الصحيفة لفلورنتينو بيريز على قيامه بإهانة جوزية مورنيو مدرب فريق ريال مدرد السابق، حيث قال: " مورينيو رجل مختل وأحمق، وكل ما يهمه في الحياة هو جمع المال بأي طريقة، وهو مثل كريستيانو، كلاهما مغرور ومريض".

بيريز يهين أساطير ريال مدريد

الجدير بالذكر أن صحيفة إل كونفيدنسيال، نشرت تسجيل صوتي أمس الثلاثاء، يحتوي على قيام بيريز بإهانة إيكر كاسياس حارس مرمى فريق ريال مدريد السابق، واحد أبرز أساطير الفريق الميرنجي، ولم يكتفي بيريز بإهانة كاسياس، ولكنه قام أيضا بإهانة راؤول جونزاليس، أحد أبرز اللاعبين في تاريخ الفريق الميرنيجي، ويعود ذلك التسريب إلى عام 2006، بعدما استقال من رئاسة النادي.

تسريبات صوتية لبيريز

وقال بيريز في تلك التسريبات الصوتية عن إيكر كاسياس: "كاسياس ليس حارس مرمى مدريد، إنه أكبر فشل نواجهه، ولا يستحق أن يلعب لفريق بحجم ريال مدريد، ولكن ما حدث هو أن الجمهور معجب به، مما يجبرنا على بقائه في الفريق". وتابع "كاسياس يعتبر أحد أكبر عمليات الاحتيال التي تعرضنا لها، وليس هو فقط بل راؤول كذلك". واضاف "أكبر عملية خداع حدثت في ريال مدريد، هو انضمام راؤول وكاسياس".

يذكر أن بيريز قام بإصدار بيان رسمي أمس الثلاثاء، يوضح فيه حقيقة التسجيلات الصوتية التي نشرت له، وهو يتحدث عن كاسياس وراؤول، حيث قال بيريز عبر الموقع الرسمي لفريق ريال مدريد: " التسجيلات التي نشرته صحيفة إل كونفيدنسيال، هي عباراة عن محادثات، قام خوسيه أنطونيو أبيلان، بتسجيلها سرا وحاول العديد من المرات بيعها ولكنه فشل في ذلك، وأندهش بسبب قيان صحيفة إل كونفيدنسيال بنشرها في ذلك التوقيت".