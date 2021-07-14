بعثة كايزر تشيفز تغادر جنوب إفريقيا متوجهة إلى المغرب «صور»

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غادرت بعثة فريق كايزر تشيفز الجنوب أفريقي إلى دولة المغرب، صباح اليوم الأربعاء، مصطحبا جميع اللاعبين المسجلين في القائمة الأفريقية استعدادًا لمواجهة الأهلي في نهائي دوري أبطال أفريقيا.

ويرصد تحيا مصر التفاصيل:

ومن المقرر أن يلتقي الفريقين يوم 17 يوليو الجاري على ملعب مركب محمد الخامس بالدار البيضاء، على أن تمتد المباراة للوقت الإضافي في حالة التعادل ثم ركلات الترجيح.

وأوضحت الصحيفة، أن الفريق عاد إلى جوهانسبرج أمس الثلاثاء بعدما خاضوا معسكرا امتد لأسبوع في بولوكوان، استعدادا لأكبر مباراة في تاريخ النادي الممتد منذ 51 عاماً.

ويستعد الأهلي للمباراة النهائية، في بطولة دوري أبطال إفريقيا، أمام فريق كايزر تشيفز الجنوب إفريقي، والمقرر إقامتها في التاسعة مساء السبت المقبل باستاد «مركب محمد الخامس» في مدينة كازابلانكا المغربية.

ويتدرب الأهلي في الثامنة مساءً بتوقيت المغرب ، التاسعة بتوقيت القاهرة، ووصلت بعثة الأهلي المغرب مساء أمس على متن طائرة خاصة لخوض النهائي الأفريقي المرتقب الذي يأمل الأهلي في الفوز به من أجل حصد النجمة الأفريقية العاشرة.

ووصلت بعثة الأول لكرة القدم بالنادي الأهلى، إلى المغرب مساء أمس الثلاثاء استعدادا لخوض مباراة كايزر تشيفز مساء السبت المقبل في نهائي دوري أبطال أفريقيا بملعب محمد الخامس بالمغرب.

وضمت قائمة الفريق 28 لاعبا فى رحلة المغرب وهم:

وجاءت قائمة الفريق كالأتي:

في حراسة المرمي:محمد الشناوي-علي لطقي-مصطفي شوبير

خط الدفاع:علي معلول-بدر بانون-أيمن أشرف-ياسر إبراهيم-محمد هاني-محمود وحيد-سعد سمير-محمود متولي.

خط السوسط:عمرو السولية-حمدي فتحي-أليو ديانج-أكرم توفيق -مجدي أفشة-كريم ندفيد-محمود وحيد-وليد سليمان.

خط الهجوم:محمد شريف-صلاح محسن- بواليا-محمود كهربا-حسين الشحات-طاهر محمد طاهر-مروان محسن-أجاي.

أعلن الاتحاد الأفريقى لكرة القدم "كاف" حكم مباراة نهائى دورى أبطال أفريقيا، والذى يجمع الأهلى وكايزر تشيفز الجنوب أفريقى، والتى تقام بملعب محمد الخامس بالمغرب، والتى يديرها البوروندى ندابيها وينيمانا .

وحقق النادي الأهلي فوزا هاما على حساب مصر المقاصة بثلاثية مقابل هدف وحيد في المباراة التي أقيمت بين الفريقين على ملعب السويس الجديد ضمن المواجهات المؤجلة من الجولة الثامنة عشر.