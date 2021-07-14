/640579/محامي-هالة-صدقي-بعد-إثبات-نسب-الأطفال-لصالحها-ظهرت-الحقيقة-للجميع

حرص محامي الفنانة هالة صدقي على تهنأت موكلته بعدما أصدرت محكمة الأسرة الحكم النهائ في قضية انتساب أطفالها اذ رفضت محكمة أسرة قصر النيل، اليوم الأربعاء دعوى زوج هالة صدقي التي يدعي فيها إنكار نسب ابنيها إليها، وقضت المحكمة بإثبات نسب الأطفال للفنانة هالة صدقي.

دوت الخليج يكشف تعليق محامي هالة صدقي على اتجاه قضية نسب الأطفال لصالحلها

كتب رفعت الشريف محامي هالة صدقي عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك موجها التهنئة لموكلته، فقال: “ألف مبروك للفنانة الغالية هالة صدقي، أخيرا أسدلت محكمة الأسرة قصر النيل الستار على دعوى إنكار نسب أولادها إليها والتى كان قد أقامها زوجها ضدها وحكمت المحكمة اليوم برفض الدعوى وثبوت نسب أولادها سامو ومريم إليها".

وأضاف "كما حكمت المحكمة فى ذات الجلسة بحبس زوجها شهرا لامتناعه عن دفع متجمد النفقة وقدره ثلاثمائة وعشرون ألف جنيه هذا بخلاف حكم الحبس الذى صدر ضده منذ أسبوعين بشأن المصروفات الدراسية لأولاده مليون ومائة ألف جنيه، وبذلك يكون كل القضايا صدرت لصالح هالة وظهرت الحقيقة للجميع".

زوج هالة صدقي يطلبها في بيت الطاعة

وكانت قد تلقت الفنانة هالة صدقي فى وقت سابق إنذار بالطاعة من زوجها سامح سامي، حيث أفادت «بأن كل القضايا التي رفعها طليقها لم يكسبها، ولكنه استطاع فقط تخفيض نفقة مدارس أولاده إلى النصف» مضيفة: «هو مبدع بصراحة مرة يشكرك ومرة يشتمك، ويعبت رسائل يعتذر ويقول مش هاعمل كده تاني، وتاني يوم اتشتم ومعرفش ليه».

وأضافت صدقى خلال تصريحات تلفزيونية سابقة،"أنا اتجوزت في شقتي، وأما سبنا بعض كان في شقتي، فين الشقة اللي هاروح فيها الطاعة؟.. وكتب إن شقة الزوجية على عنوان أبوه، ولكن كل عنواينه في المرور وفي البنك على عنوان بيتي، بس هو فين الجثة ده هو في أمريكا، هروح أقعد لوحدي يعني"، مؤكدة أنه لا يوجد بيت الطاعة أو طلاق على الهواء عند المسيحيين، وأن زوجها يريد «شو إعلامي».

زوج هالة صدقي يقاضي زوجته بتهمة إنكار النسب

أعلن سامح سامي مؤخرا عبر حسابه الشخصي بموقع تبادل الصور والفيديوهات فيسبوك عن مقاضته لهالة صدقي، فقال: "لآخر مرة بقولها يا سامو ويا مريم هالة صدقي دي مش أمكم والحكم في قضية الـdna، يوم 13 يوليو وكلو هيتحول للطب الشرعي وأنا ساعتها مش هرحمك".

ورفضت محكمة أسرة قصر النيل، اليوم الأربعاء دعوى زوج هالة صدقي التي يدعي فيها إنكار نسب ابنيها إليها، وقضت المحكمة بإثبات نسب الأطفال للفنانة هالة صدقي وحبس الزوج شهرًا لامتناعه عن دفع متجمد نفقة قدرها 320 ألف جنيه لصالحها، بحسب محاميها رفعت الشريف.