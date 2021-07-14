التراس: «العربية للتصنيع» تضع كل إمكانياتها للمشاركة فى تنمية بوروندى

جدة - نرمين السيد - بحث الفريق عبد المنعم التراس، رئيس الهيئة العربية للتصنيع، وشيخ راشد ملاشى نيراغيرا، سفير دولة بوروندى بالقاهرة، اليوم الأربعاء، سبل دعم وتعزيز التعاون المشترك فى النواحى الإقتصادية والتجارية بين البلدين، فضلا عن تبادل الخبرات وتدريب الكوادر البشرية.





وتأتى هذه المباحثات فى إطار حرص مصر على دعم العلاقات مع أشقائها بدول حوض النيل، انطلاقًا من دورها التاريخى الرائد لتحقيق التنمية المستدامة بدول القارة الإفريقية.

وتناول اللقاء سبل تعزيز ودفع علاقات التعاون بين مصر وبوروندى، ودراسة فرص الشراكة الاستثمارية والتجارية الممكنة فى مجالات متعددة، كما تم بحث تعزيز آليات التعاون فى مجالات الصناعة المختلفة والإستفادة من خبرات العربية للتصنيع فى مجالات الصناعة المختلفة ومنها الصناعات الدفاعية والمدنية والبنية التحتية وتكنولوجيات المياه والمستلزمات الطبية والطاقة الجديدة والاتصالات والإلكترونيات وعمليات التحول الرقمى والذكاء الإصطناعى وكاميرات المراقبة والسيارات صديقة البيئة بإستخدام الغاز الطبيعى وغيرها من مجالات الصناعة المختلفة.

وفى هذا الصدد، أكد التراس أهمية تنفيذ توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى لتعزيز التعاون المشترك مع الأشقاء بدول حوض النيل وجميع دول القارة الإفريقية فى مختلف مجالات التصنيع، مشيرا إلى أن هناك لجان مشتركة لوضع أسس التعاون بين البلدين وتطوير التعاون الاقتصادى والتجارى، بمشاركة العديد من الخبراء المصريين والبورونديين.

وأشار التراس أن العربية للتصنيع تضع كل إمكانياتها التصنيعية والتكنولوجية للمشاركة فى مشروعات التنمية المختلفة التى تشهدها دولة بوروندى الشقيقة، مشيرا إلى بحث تدريب وتأهيل الكوادر البشرية بدولة بوروندى من خلال أكاديمية التدريب بالهيئة، إذ يعقد دورات تدريبية متخصصة فى كافة مجالات الصناعة والإدارة ونظم المعلومات وتكنولوجيا الاتصالات وفقا لمعايير الثورة الصناعية الرابعة.

وأوضح راشد ملاشى نيراغيرا، أن العلاقات بين البلدين مثمرة وفى تقدم مستمر، مثمنا جهود مصر لدعم العلاقات الاقتصادية والتعاون الصناعى والتجارى مع دول حوض النيل والقارة الإفريقية، لافتا لأهمية تعزيز الشراكة المصرية مع بوروندى ومواصلة نقل الخبرات وبناء القدرات البوروندية من خلال الدورات والمنح التى تقدمها مصر وتسهم فى بناء الكوادر البوروندية، فى ضوء ما تتمتع به مصر من خبرة كبيرة، وحرصها على نقل تلك الخبرة لأشقائها فى دول حوض النيل، فضلاً عن دور الشركات المصرية فى المساهمة فى تنمية بوروندى.

وخلال تفقده معرض منتجات العربية للتصنيع، أشاد نيراغيرا بالإمكانيات التصنيعية والفنية للهيئة العربية للتصنيع وثراء وتنوع منتجاتها الدفاعية والمدنية، معربًا عن تطلع بلاده لتعزيز التعاون مع العربية للتصنيع فى كل مجالات الصناعة المختلفة.

كما أكد راشد ملاشى نيراغيرا خلال تفقده أكاديمية الهيئة العربية للتصنيع على أهمية تدريب الكوادر البشرية بدولة بوروندى من خلال أكاديمية الهيئة والتى تتمتع بأحدث نظم التدريب الرقمية الحديثة وآليات الإدارة الآلية الذكية والتدريب على الماكينات المبرمجة وفقا لمعايير الثورة الصناعية الرابعة.

وفى سياق متصل، أوضح السفير البوروندى بالقاهرة أن الرؤية الاستثمارية مع بوروندى متجهة فقط ناحية «الزراعة»، ولكن هذه رؤية غير مكتملة، إذ أن بوروندى بلد ذات موارد طبيعية متنوعة وغنية وجاهزة لكل أنواع الإستثماروالإعفاءات الضريبية وسهولة إنشاء الشركات الجديدة والمشروعات الاقتصادية فى مجالات متنوعة، وترغب بوروندى فى الاستفادة من الخبرات المصرية فى هذه القطاعات، ومن مؤكدا أهمية تكثيف التعاون الإقتصادى والتجارى المشترك بين مصر وبوروندى.

كما أشار الى عزم بلاده المضى قدما فى تقوية أواصر الحوار والاتصال بين دول الحوض بصفة خاصة وبقية الدول الإفريقية بصفة عامة، مؤكدا أن نهر النيل يعد مصدرا للتعاون والتنمية، كشريان حياة لجميع شعوب دول حوض النيل.