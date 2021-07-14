إنفوجراف.. اشتراطات البناء الجديدة تنهى التشوه العمرانى

جدة - نرمين السيد - وضعت الدولة اشتراطات جديدة للبناء للحفاظ على الثروة العقارية، ومنع العشوائيات من الظهور مرة أخرى، وتطبيق الأكواد المصرية بأعمال البناء، وضبط وحوكمة العمران والتصدى للتشوه العمرانى.





ويستعرض "دوت الخليج" شروط البناء الجديدة الهادفة إلى إصلاح التشوه العمرانى، وتشمل: "عدم السماح للإشغالات والأنشطة غير السكنية بالمبانى السكنية، وعدم السماح بتغيير نشاط الوحدات السكنية لغير الاستخدام السكنى". وشملت الاشتراطات: "استثناء الشوارع الرئيسية من اشتراطات الارتفاع فى قواعد البناء الجديدة، وأن يكون الارتفاع الأقصى لسقف البدروم 1.2 متر من الصفر المعمارى، والالتزام بكود جراجات السيارات واحتساب درجة ميل مداخله ومخارجه من حد الملكية".

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